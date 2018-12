SUA au devenit exportator net de petrol, pentru prima oară în ultimii 75 de ani

Trecerea în postura de exportator net este rezultatul boomului fără precedent al producției americane de petrol, cu mii de sonde pompând din Texas și New Mexico până în Dakota de Nord și Pennsylvania.Grație revoluției petrolului de șist, SUA a devenit cel mai mare producător de petrol, depășind Rusia și Arabia Saudită.În acest fel, este redusă puterea OPEC, una dintre forțele geopolitice majore ale ultimei jumătăți de secol. În această săptămână, la Viena are loc o reuniune a cartelului, care se confruntă cu o alegere dificilă; reducerea producției pentru a susține prețurile cu riscul de a pierde o cotă și mai mare din piață în favoarea SUA.“Devenim puterea energetică dominantă în lume,” crede Michael Lynch, președintele Strategic Energy & Economic Research. “Dar, deoarece schimbarea este graduală în timp, nu cred că va provoca o revoluție imensă, dar trebuie să te gândești că OPEC va trebui să țină cont de asta atunci când vorbește de tăierea producției.”Exporturile nete ale SUA au atins săptâmâna trecută 211.000 barili pe zi de țiței și produse rafinate, comparativ cu importuri nete de peste 2 milioane de barili pe zi, în medie, în 2018 până la această dată și cu un vârf de peste 12 milioane de barili în 2005, potrivit U.S. Energy Information Administration.