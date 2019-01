Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei, despre greva de la Complexul Energetic Oltenia: Dacă nu era introdusă taxa de 2% pe cifra de afaceri, salariile minerilor puteau fi mărite cu peste 20%

În cursul zilei de luni, au avut loc discuții tensionate între reprezentanții sindicatelor, ai conducerii companiilor și secretarul de stat în Ministerul Energiei, Doru Vișan. Sorin Boza, șeful CEO, spune că nu poate oferi salarii mai mari de 10-12% minerilor. Poate oferi, în schimb, vouchere de vacanță începând cu luna mai. Oferta nu a fost acceptată de mineri, aceștia fiind deciși să continue greva, în ciuda amenințărilor primite din partea Ministerului Energiei că va sesiza organele de anchetă."Este adevărat că oamenii de la CEO muncesc în condiții foarte grele pe salarii de 2500 RON, în timp ce unii șoferi din administratie au salarii mărite la peste 4000 RON. Nu prea este echitabil, iar oamenii vorbesc unii cu alții.Conducerea societășii a anunțat că ar putea crește anumite salarii cu 10-12%. Ce nu a spus nimeni este că, dacă OUG 114/2018 nu introducea taxa de 2% pe cifra de afaceri (aprox 65 mil RON impact anual pentru CEO), salariile puteau fi mărite cu peste 20%, în condițiile în care fondul total de salarii al CEO este de aprox. 700 mil RON anual", spune Răzvan Nicolescu.Potrivit acestuia, unii angajați ai CEO sunt suparați că banii platiți pentru această nouă taxă vor intra în conturile ANRE, în condițiile în care cadrul de reglementare din România suferă că nu există o piață de capacitate. O astfel de piață promisă de mulți ani de reglementator și operatorul de transport ajută foarte mult producătorii pe cărbune în țări ca Polonia, fiind compatibilă cu legislația UE, mai precizează Răzvan Nicolescu.Acesta consideră că la CEO prioritara ar trebui să fie păstrarea unui numar cât mai mare din cele 15.000 de locuri de muncă existente. Fără modernizarea instalațiilor necesară atingerii standardelor de mediu și achiziția de certificate de CO2, închiderea completă, rapidă și fără soluții alternative a CEO reprezintă un risc semnificativ, mai arată Răzvan Nicolescu. "Unele lucruri chiar nu mai pot fi amanate in energie! Este nevoie de transformari fundamentale care se produc intr-un ritm rapid in multe alte tari", spune fostul ministru al energiei. Acesta crede că nu va dura mult greva de la CEO din motive de natură juridică.HotNews.ro a aratat încă din ziua în care a fost aprobat OUG 114/2018 că acel 2% pe cifra de afaceri înseamnă faliment sigur pentru unele companii de stat. Un exemplu este Complexul Energetic Oltenia, care are mii de angajați, mulți dintre ei mineri. CE Oltenia are deja mari probleme financiare, fiind estimată pentru 2018 o pierdere de circa un miliard de lei. Întrebat insistent, la sfârșitul ședinței de Guvern în care a fost aprobată Ordonanța de Urgență, ce se va întâmpla cu aceste companii, în special cu CEO, Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, nu a reușit să dea un răspuns coerent.