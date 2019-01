Romgaz ar putea colabora cu azerii de la SOCAR pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră

Directorul general al ROMGAZ, Adrian Volintiru, a afirmat, după întâlnirea cu reprezentanţii companiei SOCAR, că implicarea companiei azere alături de ROMGAZ în cadrul unor proiecte de anvergura duce la crearea unei oportunităţi majore şi deschide drumul expansiunii Romgaz pe pieţele internaţionale, se arată într-un comunicat al Romgaz.“Intrarea în parteneriat cu o companie de talia SOCAR, cu perspectiva extinderii, este un lucru important pentru noi, pentru că va aduce beneficii majore nu doar ROMGAZ cât şi sectorului energetic şi economiei naţionale în ansamblul său. ROMGAZ doreşte să îşi extindă activitatea pe pietele externe, explorând noi oportunităţi şi identificând variante optime şi eficiente de expansiune cu implicaţii profitabile asupra companiei”, a afirmat Volintiru.În cadrul întâlnirii au fost aduse în discuţie, punctual, proiecte de interes comun. Mai exact, oficialii companiei azere şi-au manifestat interesul pentru explorarea şi exploatarea off-shore, în parteneriat cu ROMGAZ, a gazelor din Marea Neagră, dacă compania română decide să se implice în acest proiect. De asemenea, a fost menţionată posibilitatea colaborării pe proiecte ce vizează Conducta de gaze Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) şi gazoductul TransAdriatic Pipeline (TAP), a cărui procedură de finanţare de proiect prin strângerea a 3,9 miliarde euro, s-a încheiat la finalul anului trecut (decembrie 2018).Directorul general al ROMGAZ, Adrian Volintiru, a efectuat o vizită oficială în Republica Azerbaidjan, la invitaţia oficialilor SOCAR. Aceştia au discutat, la Baku, şi despre intenţia companiei române de a colabora atât în zona on shore din Azerbaidjan cât şi în cea off- shore din Marea Carspică. „Întâlnirile vor continua în perioada următoare, pentru a concretiza cele discutate. Am indentificat inclusiv varianta de schimb de expertiză pe partea de depozitare gaze întrucât în cele două companii situaţia este similară, avem capacităţi mari de depozitare (3 mld mc) şi intenţii comune de a dezvolta această activitate în ambele ţări”, a adăugat directorul general al ROMGAZ.Cu o lungime de 1.850 de kilometri, conducta Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) va face legătura între frontiera Turciei cu Grecia şi graniţa dintre Turcia şi Georgia. Capacitatea iniţială a conductei TANAP ar urma să fie de 16 miliarde metri cubi pe an şi să crească până la 23 miliarde metri cubi în 2023 şi 31 miliarde metri cubi în 2026.Societatea care se ocupă de proiectul TANAP este deţinută în proporţie de 58% de compania energetică naţională din Azerbaidjan, SOCAR, şi 30% de compania energetică turcă Botas.Cu o lungime de 870 de kilometri, gazoductul Trans Adriatic Gas Pipeline (TAP) urmează să fie ultimul tronson din acest coridor şi va permite transportul de gaze naturale din Turcia în Italia, via Grecia şi Albania. În anul 2020, când este programată să aibă loc prima livrare de gaze spre Europa, TAP va fi primul gazoduct non-rusesc care va aproviziona Europa, după conexiunea Medgaz, care în anul 2011 a început să livreze gaze din Algeria în Spania.Compania petrolieră de stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR) este implicată în explorarea câmpurilor de petrol și gaze, producerea, prelucrarea și transportul de petrol, gaze și gaze condensate, comercializarea petrolului și a produselor petrochimice pe piețele interne și internaționale și furnizarea de gaze naturale industria și publicul din Azerbaidjan. Trei divizii de producție, două rafinării de petrol și o unitate de prelucrare a gazelor, o flotă de petrolier, o platformă de producție a platformelor de adâncime, două trusturi, o instituție și 22 de subdiviziuni funcționează ca entități corporative în cadrul SOCAR.Întreprinderile mixte (inclusiv întreprinderile din Georgia și Turcia), consorțiile și companiile care operează cu participarea SOCAR desfășoară activități în diferite părți ale industriei petroliere. SOCAR are birouri reprezentative în Georgia, Turcia, România, Austria, Elveția, Kazahstan, Marea Britanie, Iran, Germania și Ucraina și companii comerciale din Elveția, Singapore, Vietnam, Nigeria și alte țăriRomgaz este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București şi a Bursei din Londra (LSE). Acționar principal este statul român cu o participație de 70%.