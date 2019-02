ELCEN susține că intrarea RADET în faliment nu va duce la oprirea căldurii în București

„ELCEN dezminte afirmațiile făcute în spațiul public potrivit cărora eventuala intrare în faliment a RADET ar atrage imediat falimentul ELCEN. În acest sens, se evidențiază necesitatea ca Primăria Municipiului București să își îndeplinească în continuare responsabilitatea de achitare a subvenției conform obligațiilor asumate”, se arată în comunicatul ELCEN. Aceste precizări au fost făcute după Primaria Capitalei a avertizat că RADET riscă falimentul în cazul în care nu va fi votat planul de reorganizare de către ELCEN.Primăria Capitalei acuză că, din cauza amânării votului pe Planul de organizare, RADET poate intra în faliment: „Am aflat de la reprezentanți ai Ministerului Energiei ca ELCEN, pe baza unui mandat validat de ANAF, principalul creditor al ELCEN, va solicita din nou, pe data de 22 februarie, prorogarea votului pe Planul de reorganizare a RADET. La ultima ședință, judecătorul sindic a respins cu fermitate prorogarea cerută de ELCEN și a dat si o amendă drastică, solicitând imperativ votul pe Plan, în caz contrar urmând să declanșeze falimentul. Aceste aspecte sunt cunoscute atât de către reprezentanții Ministerului Energiei, cât și de cei ai ELCEN și ANAF”, a declarant Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, în urmă cu câteva zile.Precizăm că ELCEN este producătorul de energie al Capitalei, având ca acționar majoritar Ministerul Energiei, iar RADET este distribuitorul de apă caldă și căldură, aflându-se sub controlul Primăriei. Ambele companii se află în insolvență. ELCEN este principalul creditor al RADET.Planul de reorganizare a RADET nu a fost aprobat până în prezent. Actul constitutiv al societății comerciale Energetica București, care trebuie să preia ELCEN și RADET, a fost anulat în instanță, deci are probleme juridice, iar Primăria Capitalei pare să complice lucrurile în ceea ce privește plata creanțelor pe care le are la ELCEN și transferul termocentralelor. Opoziția cere demiterea de urgență a celor doi administratori RADET, judiciar și special, care de doi ani și jumătate nu rezolvă situația.