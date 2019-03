Bulgaria ar fi dispusă să investească 1,4 miliarde euro în gazoductul rusesc TurkStream 2

Rusia presează pentru construirea gazoductului TurkStream 2, o conductă de gaze naturale care să treacă prin teritoriul Bulgariei și să aprovizioneze Europa de Vest, potrivit Deutsche Welle. Bulgaria ia în considerare propunerea Rusiei și, conform Ministrului de Energie bulgar, este pregătită să investească 1,4 miliarde euro în proiect, relatează Deutsche Welle.

Prim-ministrul rus Dimitri Medvedev va efectua o vizită în Bulgaria săptămâna următoare pentru a discuta proiectul. Cu toate acestea, completarea proiectului are nevoie de aprobare din partea autorităților, inclusiv a Comisiei Europene. Experții se îndoiesc de profitabilitatea proiectului, sugerând că guvernul de la Sofia face jocul Moscovei.Gazoductul inițial TurkStream are o lungime de 910 km și trece prin Marea Neagra, conectând Rusia si Turcia. Proiectul acesta are ca termen de finalizare sfârșitul anului, alături de gazoductul Power of Siberia, care face legătura între Rusia si China, cât și Nord Stream 2, dintre Rusia si Germania. Turcia este al doilea cel mai mare client al Gazprom, după Germania.TurkStream 2 are rolul de a transporta gaze către Europa. Gazprom are două opțiuni de a ajunge în Europa de Vest: prin Grecia și Italia sau prin Bulgaria, Serbia, Ungaria și Austria. Luna trecută, CEO-ul Gazprom Alexei Miller a avut o întâlnire cu președintele sârb Aleksandar Vucic pentru a discuta proiectul. Însă liderul principalului partid de opoziție din Grecia, Noua Democrație, a declarat joi la Moscova că țara sa se gândește dacă să permită construcția conductei sau nu.UE importă majoritatea gazelor naturale consumate. Conform Eurostat, în primul semestru din 2018, 40.6% din importuri proveneau din Rusia, urmată de Norvegia și Algeria. Până recent, majoritatea gazului rusesc ajungea în UE prin Ucraina. Evenimentele din 2014 au dus la răcirea relațiilor dintre cele două țări. Alternativele Nord Stream si TurkStream permit Rusiei să evite trecerea gazului prin Ucraina, ceea ce ar aduce un profit de miliarde de euro.Aproximativ 67% din veniturile fiscale ale Rusiei vin din exportul energetic, ceea ce reprezintă un instrument politic puternic pentru Kremlin. Companiile din domeniu operează sub supravegherea Kremlinului. Mai mult, susținătorii Nord Stream din Germania și Ungaria, incluzându-l și pe Viktor Orban, au fost acuzați că permit Rusiei să-și facă jocul geopolitic.Bulgaria este profund dependentă de importul energetic; peste două treimi din gazul consumat provin din Rusia. În ajunul intrării Bulgariei în UE, ambasadorul Rusiei la Bruxellex, Vladimir Chizhov, numea Bulgaria „calul nostru Troian în UE, într-un sens bun”.În 2014 guvernul bulgar a abandonat predecesorul TurkStream, conducta South Stream, în urma presiunilor din partea Uniunii.Lobby-ul pro-Rusia este o forță puternică în politica bulgară. Vladimir Putin se bucură de admiratori influenți în Bulgaria, precum CEO-ul Lukoil Bulgaria (Valentin Zlatev) sau liderul partidului populist Ataka (Volen Siderov).Conform Transparency International, Bulgaria continuă să fie cea mai coruptă țară din UE. Dacă relațiile dintre autoritățile bulgare și cele rusești se bazează pe pragmatism, majoritatea populației bulgare încă simpatizează Rusia.Cu toate acestea, două probleme între Rusia și Bulgaria pot complica progresul TurkStream 2. Vice-președintele partidului de guvernământ din Bulgaria, GERB, a atenționat că următoarele alegeri europarlamentare sunt vulnerabile la interferență din partea Rusiei. Mai mult, otrăvirea traficantului de arme bulgar Emilian Gebrev în 2015 a fost corelată cu cazul de anul trecut al lui Sergei Skripal și al fiicei sale din Regatul Unit. Se presupune că atât Skripal, cât și Gebrev au fost ținte ale serviciilor rusești.