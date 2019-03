ANRE a publicat lista celor care vor primi gaze ieftine de la producători: În total 81 de firme, furnizori și consumatori, printre care și combinatele lui Ioan Niculae

ANRE a mai publicat și o listă cu furnizorii care vor cumpăra gaze cu 68 lei/MWh pentru a acoperi necesarul pentru consumatorii casnici. În acest scop, OMV Petrom va aloca o cantitate de 6,7 milioane MWh, iar Romgaz 9,2 milioane MWh. Cele mai mari cantități vor fi alocate către ENGIE, E.ON, Premier Energy SRL, WIROM Gas, Gaz Est și Megaconstruct SA. Ceilalți vor primi sub 100 de mii de MWh.

Vezi aici și aici listele publicate de ANRE.



Pe listă mai sunt trecute două companii, însă în dreptul lor nu există niciun MWh de gaze.În perioada 1 aprilie- 30 septembrie 2019, Chemgaz Holding va primi 670.367 MWh de gaze de producţie internă, Donau Chem - 686.405 MW, Ga Pro Co Chemicals - 555.243 MWh, Nitroporos - 115.156 MW, iar Viromet - 311.769 MWh, acestea făcând parte din grupul InterAgro, controlat de Ioan Niculae. Întrebarea este cum vor consuma aceste combinate gaze, în condițiile în care, în afară de Viromet, sunt închise, aflându-se în insolvență, pentru unele deschizându-se procedura de faliment.Lista ANRE mai cuprinde și furnizori care vor primi gaze ieftine. Mai departe, acești furnizori vor putea vine gaze, bineînțeles la preț mai mare, către consumatori. Mai exact, un furnizor va cumpăra gaze cu 68 lei/MWh de la un producător, iar apoi le va vinde către consumatori, alții decât cei favorizați de ANRE, la ce preț consideră necesar.ANRE obligă Romgaz să vândă la prețul de 68 lei/MWh către furnizori și consumatori industriali o cantitate de 4,2 milioane MWh, iar OMV Petrom o cantitate de 4,16 milioane MWh.Reamintim că de la 1 aprilie, producătorii vor fi obligați să vândă gaze la prețul de 68 lei/MWh, timp de trei ani. Această prevedere din OUG 114 a dus la declanșarea unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene.HotNews.ro a scris în mai multe rânduri că plafonarea prețurilor la gaze este o măsură care dezavantajează producătorii români, dar care avantajează importurile din Rusia, furnizorii E.ON și Engie, dar și InterAgro, grupul deținut de Ioan Niculae.Aceste obligații impuse de autorități vor avea multe efecte negative. În primul rând, bugetul de stat va pierde peste 2,2 miliarde de lei, ceea ce înseamnă valoarea unor ajutoare de stat esențiale acordate într-un an. Producătorii români de gaze, în special cei mai mici, vor fi discriminați față de furnizori. Producția internă de gaze va stagna sau chiar se va reduce în următorii ani, crescând importurile din Rusia. Toate acestea sunt efecte ale OUG 114/2018, potrivit unui studiu realizat de Deloitte. Câștigători sunt rușii de la Gazprom, cei mai mari furnizori, dar și producătorii de îngrășăminte chimice, precum InterAgro.Studiul mai arată că alte efecte ar urma să fie declanșarea unor investigații la nivel european pe tema unui potențial ajutor de stat pentru consumatorii industriali. Consumatorii industriali români vor beneficia de prețuri interne ale gazului stabilite în mod arbitrar la o valoare plafonată, mult sub prețurile pieței, ceea ce va duce la acuzații din partea comunității europene privind primirea unui ajutor de stat. Aceasta în condițiile în care producătorii vor fi obligați să vândă gaze, timp de trei ani, la preț plafonat, inclusiv consumatorilor industriali. Unul dintre beneficiari ar putea fi producătorul de îngrășăminte chimice Interagro, societate aflată în insolvență și controlată de omul de afaceri Ioan Niculae.În urma aplicării OUG 114/2018, piața concurențială a gazelor din România va înceta în cele din urmă să existe în perioada aprilie 2019 - martie 2022. Obligația de a vinde gaze naturale la un preț reglementat va face concurența în producția de gaze naturale să scadă, întrucât producătorii independenți mici nu își vor putea finanța operațiunile la un preț plafonat.Studiul Deloitte arată că, deși interesul consumatorilor casnici a fost anunțat ca fiind în centrul acestor măsuri de reglementare, impactul lor multiplu asupra prețului final, prin introducerea impozitului de 2% pe cifra de afaceri aplicat tarifelor, sau prin recuperarea pierderilor din trecut ale furnizorilor către consumatori casnici, pot duce la un preț cu amănuntul mai mare, contrar scopului OUG 114/2018.Pentru consumatorii casnici cu venituri mici, o soluție ar fi fost implementarea conceptului de consumator vulnerabil, prin care să se acorde sprijin financiar direct celor care au nevoie. Astfel, s-ar fi evitat subvenționarea gospodăriilor care depășesc venitul mediu la nivel regional/național.