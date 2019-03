Autoritățile recunosc: Facturile la gaze plătite de populație nu vor fi mai mici, chiar dacă prețul la producător a fost scăzut forțat și plafonat pe 3 ani/ Nici la electricitate nu scad

Zoltan Nagy-Bege a revenit cu completări și a spus că în ceea ce privește gazele, furnizorii au de recuperat niște pierderi acumulate în ultimele luni. Aceste costuri vor fi recuperate până în 2022. Practic, furnizorii vor cumpăra timp de trei ani gaze la preț plafonat de 68 lei/MWh, după care le vor vinde către consumatorii finali, în afară de cei casnici, cum consideră. La consumatorii casnici vor ajunge cu 80 lei/MWh, ca până acum. Cel puțin în acest an.

Nici în ceea ce privește energia electrică nu se vor produce schimbări în factura pentru populație în acest an. Adică nu vor fi mai mici, chiar dacă OUG 114/2018 prevede ca populația să se întoarcă în regim reglementat, chiar dacă piața fusese liberalizată. Nu vor fi mai mici nici măcar în condițiile în care producătorii de energie sunt forțați să vândă cantități de energie la preț mai mic, cu un profit de maxim 5%. Cele mai afectate companii vor fi Hidroelectrica și Nuclearelectrica, acestea putând fi obligate de la anul să livreze în regim reglementat până la 65% din producție. Pentru acest an nu a fost impusă obligația cu 65% din producție deoarece aveau mare parte din cantitate deja contractată. În acest an, Hidroelectrica va fi obligată să vândă, în regim reglementat, la prețul de 111 lei/MWh, Nuclearelectrica la prețul de 188 lei/MWh, OMV Petrom la prețul de 259 lei/MWh, iar cei pe bază de cărbune la prețl de 218 lei/MWh.

Reamintim că firmele omului de afaceri Ioan Niculae sunt printre foarte puținele companii beneficare ale OUG 114/2018 care prevede plafonarea prețurilor la gaze pe o perioadă de trei ani. Practic, prin încălcarea oricăror reguli de concurență, firmele din grupul InterAgro vor primi gaze la doar 68 lei/MWh, în timp ce restul industriei din România va plăti facturi și cu 30-40% mai mari. Interesant este că aceste combinate, cu excepția uneia, sunt închise, foarte vechi, lipsite de investiții și ruginite, iar pentru a fi redeschise, ar fi nevoie de noi autorizații.