Asociația internațională a petroliștilor, scrisoare către Viorica Dăncilă: Măsurile din OUG 114 împiedică România să devină al treilea producător de gaze din Europa

Reamintim că OUG 114 prevede plafonarea prețurilor la gaze, la nivelul de 68 lei/MWh, pe o perioadă de trei, pentru producătorii din România.







Asociația Internațională a Producătorilor de Petrol și Gaze a transmis, recent, o scrisoare prin care atrage atenția asupra efectelor negative ale prevederilor din controversata OUG 114/2018 asupra pieței gazelor din România. Potrivit asociației, piața va fi perturbată din cauza acestor prevederi, iar încrederea investitorilor va scădea. Astfel, vor fi afectate viitoarele investiții în exploatarea gazelor, atât onshore, cât și offshore.Scrisoarea a fost transmisă premierului Viorica Dăncilă, ministrului energiei Anton Anton și secretarului de stat din Ministerul Energiei Iulian Tudorache.Asociația precizează că prin scrisoare dorește să atragă atenția asupra impactului negativ pe care modificările legislative le creează pentru producătorii de gaze din România. Potrivit scrisorii, membrii Asociației produc peste 85% din petrolul și gazele din Europa.În scrisoare se arată că România are potențialul de a deveni al treilea producător de gaze din Europa, datorită rezervelor din Marea Neagră. Însă, această perspectivă este periclitată de măsurile prevăzute de OUG 114, în condițiile în care producătorii de gaze sunt obligați să vândă la prețul plafonat de 68 lei/MWh și să plătească o taxă în plus de 2% pe cifra de afaceri către autoritatea de reglementare. Potrivit asociației, aceste prevederi descurajează puternic investițiile.În plus, indirect sunt introduse restricții de export, prin obligația ca producția internă să acopere consumul autohton, fiind împotriva principiilor privind piața integrată în UE. În acest context, OUG 114 ar mai putea avea impact negativ și asupra investițiilor în infrastructura de interconectare cu statele din regiune. Orice derogare de la principiul liberei circulații a mărfurilor contravine normelor UE.Asociația mai arată că taxa de 2% din cifra de afaceri obținută din activitățile cu gaze este disproporționată față de costurile de funcționare a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).