Comisia Europeană cere eliminarea preţurilor reglementate la energie, dar cu protejarea consumatorilor vulnerabili / În România sunt protejați, la un loc, și cei bogați, și cei săraci

"Cerem statelor membre să elimine preţurile reglementate şi să deschidă piaţa. Înţelegem că pentru consumatorii vulnerabili s-ar putea mai fie nevoie să fie reglementate preţurile o perioadă, iar până la urmă va trebui să asigurăm preţuri mai mici pentru consumatorii vulnerabili. Acesta este unul dintre elementele cele mai importante ale guvernanţei pe care am instituit-o", a declarat Arias Miguel Canete, la Bucureşti, într-o conferinţă de presă comună cu ministrul român al Energiei, Anton Anton, citat de Agerpres.Oficialul european spune că nu existp o definiție a consumatorilor vulnerabili la nivel european, însă fiecare guvern trebuie să stabilească ceea ce reprezintă acesta, să monitorizeze sărăcia energetică a cetăţeanului şi să ia măsuri pentru a se reduce nivelul de sărăcie energetică din UE.În România, nu a fost definit consumatorul vulnerabil și, astfel, toți clienții casnici, indiferent de venituri, beneficiază de prețuri reglementate.Întrebat ce măsuri ia Guvernul României pentru protecţia consumatorilor vulnerabili, Anton a spus că există niște măsuri pentru consumatorii săraci. Însă, aproape toate se aplică oricărui consumator, fie că are venituri mari, fie că e sărac. "Există şi ceea ce se cheamă rabla la electrocasnice, ceea ce este acelaşi lucru, adică să înlocuieşti un electrocasnic vechi, ineficient, cu un electrocasnic nou, becuri şi aşa mai departe. Noi încercăm de foarte multă vreme să ajutăm consumatorul vulnerabil, într-un fel sau în altul, gândiţi-vă la ajutoarele de încălzire. Există anveloparea clădirilor, aceasta este pentru toată lumea, inclusiv pentru consumatorul vulnerabil, mai înainte v-am spus de rabla la electrocasnice. Sigur că trebuie să ne uităm puţin mai larg, pentru că noi credem că în perioada asta trebuie să protejăm şi din punctul de vedere al preţurilor, am introdus în ordonanţa 114 aceste limitări, pe care şi Comisia Europeană le acceptă pentru o perioadă limitată de timp", a spus ministrul.Reamintim că OUG 114 prevede plafonarea la 68 lei/MWh a prețurilor la gazele livrate de producători către consumatorii casnici. În varianta inițială, de prețuri plafonate urmau să beneficieze și firmele omului de afaceri Ioan Niculae. Printr-o altă ordonanță de urgență a fost scoasă această facilitate pentru combinatele lui Ioan Niculae. Comisia Europeană a declanșat o procedură de infringement din cauza plafonării. Tot OUG 114 mai prevede prețuri reglementate pentru consumatorii casnici la energia electrică, chiar dacă piața era deja liberalizată. De pe urma acestei OUG, cel mai mult profită marii furnizori și distribuitorii.