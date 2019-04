Compania Electrica informează investitorii că filiala Servicii Energetice Muntenia SA iese din insolvență, în urma unei decizii a Tribunalului București. Societatea intrase în insolvență pe 26 noiembrie 2014."Având in vedere efectele pozitive ale măsurilor stabilite prin Planul de reorganizare confirmat la data de 25 noiembrie 2015, Tribunalul București – Secția a VII-a Civila a constatat, in data de 3 aprilie 2019, închiderea procedurii de insolventa și a dispus luarea tuturor măsurilor pentru reinserția societății in activitatea de afaceri, potrivit certificatului de grefa emis in 4 aprilie 2019 de Tribunalul București", se arată într-un comunicat al Electrica.În data de 26 noiembrie 2014, Servicii Energetice Muntenia a intrat în procedura generală a insolvenței cu reorganizare în baza Legii 85/2014 pronunțată de Tribunalul București.