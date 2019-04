Ioan Niculae, supărat că nu va mai primi gaze ieftine pentru combinatele lui prin OUG 114

Reamintim că la sfârșitul lunii martie, Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență pentru modificarea OUG 114, care prevedea printre altele eliminarea de pe lista celor care primesc gaze ieftine, plafonate la 68 lei/MWh, a acelor consumatori industriali, așa-ziși eligibili. Pe lista se aflau doar combinatele controversatului om de afaceri Ioan Niculae, a ELCEN, a Complexului Energetic Oltenia și a unor depozite de gaze. Aceasta era o prevedere considerată profund neconcurențială, fapt care a atras atenția Comisiei Europene.







În varianta inițială, OUG 114 avantaja foarte mult afacerile lui Ioan Niculae. Culmea ironiei este că Ioan Niculae are deja un dosar penal tot pentru o favorizare de acest fel, fiind judecat în cazul "Gaze ieftine de la Romgaz pentru InterAgro". Să ne amintim că în acest caz, tot cu semnături de la autorități, prin hotărâre a Guvernului, a obținut Niculae gaze ieftine pentru combinatele sale de îngrășăminte chimice.



Înainte să fie modificată OUG 114, Lia Olguța Vasilescu a recunoscut chiar în plenul Camerei Deputaților că Ioan Niculae este beneficiar. "Da, e bine că Ioan Niculae este ajutat, că i se plafonează prețul la gaze", a spus Lia Olguța Vasilescu pe 20 martie.





HotNews.ro a arătat încă din decembrie, când a fost aprobată OUG 114, că măsura cu reducerea și plafonarea prețului la gaze l-ar avantaja pe omul de afaceri Ioan Niculae, care controlează combinatele chimice Interagro, companie aflată în insolvență. Ioan Niculae ar fi făcut demersuri pentru obținerea unor prețuri avantajoase la gaze. Ioan Niculae a mai încercat și să negocieze vânzarea unui combinat sau mai multe către Romgaz, în condițiile în care această companie de stat este unul dintre principalii creditori ai InterAgro. Adică, Romgaz ar avea de recuperat vreo 278 milioane de lei.







Ioan Niculae este judecat, alături de fostul ministru al economiei Adriean Videanu, în dosarul "Romgaz", fiind acuzat de constituire de grup infracțional și delapidare. Procurorii susțin că, la începutul anului 2005, Ioan Niculae, fost acţionar majoritar şi preşedinte al SC Interagro SA Bucureşti, ar fi iniţiat un grup infracţional organizat. Grupul a urmărit şi realizat delapidarea SNGN Romgaz SA, în sensul obţinerii de gaze naturale la preţuri inferioare celor practicate în mod normal, prin obţinerea în mod ilicit de discounturi comerciale pe care SC Interagro SA nu era îndrituită a le obţine. Prejudiciul este de 282.630.330 lei.



Ioan Niculae a mai suferit o condamnare la doi ani și șase luni închisoare cu executare în dosarul "Mita la PSD".



De asemenea, la începutul lunii noiembrie, Ioan Niculae a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani.



În seara în care a fost aprobată OUG 114, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici și consilierul Darius Vâlcov au organizat o conferință de presă. Întrebat insistent dacă Ioan Niculae va avea de câștigat în urma ordonanței, Vâlcov nu a vrut să răspundă.







El mai spune că va încerca să găsească înțelegere în altă parte, "nu în România, ci cu cei de afară, pe noile conducte de transport, cum este cea din Sud și care sperăm să includă și Bulgaria și România, prin care vor veni gazele din Marea Caspică". "Încerc să cumpăr din mai multe direcţii, inclusiv din partea de sud a României. Dacă Bulgaria va reuşi să facă interconectarea cu Turcia, pe fluxul înspre Bulgaria, sunt gaze cu preţ rezonabil, care vin din Asia Mică, din zona Azerbaidjan-Turkmenistan-Iran şi chiar Turcia", mai spune Niculae.Acesta susține că nu poate cumpăra de pe bursa românească OPCOM deoarece nu sunt cantități suficiente pentru a asigura funcționarea unui combinat pe o perioadă de șase luni. Niculae mai susține că din punct de vedere tehnic poate porni combinatele oricând. Contrar a ce spune omul de afaceri, precizăm că unele dintre acestea sunt în procedură de faliment, foarte vechi, fără investiții, iar pentru a le reporni au nevoie de noi autorizații de funcționare."Nici nu am crezut vreodată cu adevarat că Ordonanţa 114 va rămâne în picioare, măcar pentru partea de industrie românească, ca doar nu o sa devenim din nou noi romanii producători când ei ne vor numai consumatori. Eram convins că, pe sistemul clasic românesc si cu un lobby asa de agresiv din partea marilor companii străine, o vor omorî în faşă. Şi au omorât-o, chiar înainte de a intra în aplicare. De fapt, ei au dat că va intra în vigoare de la 1 aprilie, iar pe 29 martie au omorât-o", a mai spus Niculae.Acesta mai afirmă că la nivel național, InterAgro are un consum total de circa 2,7 miliarde metri cubi de gaze anual, adică in jur de 30 milioane MWh/an. "Prin OUG 114 ni s-au oferit 5% din producția internă, iar aproape 95% trebuie să luăm din import. Nu am ce face cu cei 5%, nu ne ajută la nimic. Spre exemplu, la Chemgas avem nevoie de 487.000 MWh lunar, iar ei ne-au repartizat 25.000 Mwh/luna la prețul de 68 de lei", mai spune Niculae.