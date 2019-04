Director Agenția pentru Resurse Minerale: Sunt peste 200 de miliarde de metri cubi de gaze în Marea Neagră, care vor asigura peste 60% din producția României din 2030

ExxonMobil şi OMV Petrom, care explorează zăcământul de mare adâncime Neptun, vor începe faza de dezvoltare în 2021-2022, iar din 2024-2025, cel târziu, producţia, potrivit lui Gal.





"Potenţialul Mării Negre estimat de noi - o spuneam şi în urmă cu un an - este undeva la peste 200 de miliarde de metri cubi. Eu cred că este mult mai mult şi întăresc acest lucru prin faptul că, după construirea instalaţiilor de suprafaţă şi a conductelor subacvatice care aduc gaze la mal, atât de către titularul zăcămintelor Ana şi Doina, cât şi de viitorii producători OMV, Exxon, Lukoil, se va crea oportunitatea de a se dezvolta şi zăcămintele mici", a declarat Gal, citat de Agerpres.Acesta a mai spus că din 2030, Marea Neagră va aduce aproximativ 10-11 miliarde de metri cubi de gaz pe an. "Problema cea mai mare este ce facem cu acel gaz. Aici nu pot să dau un răspuns, pentru că Legea petrolului spune că, după plata redevenţei, titularul de acord petrolier este liber să comercializeze gaze, să le utilizeze, inclusiv să le exporte", a adăugat reprezentantul ANRM.Gal susține că, pe lângă zăcămintele mari, de 30-40 de miliarde de metri cubi, în jurul lor sunt foarte multe zăcăminte mici, de 4-5 miliarde de metri cubi.Primul producător din Marea Neagră va fi Black Sea Oil and Gas (BSOG), care va începe extracţia în anul 2022 cu 2 miliarde de metri cubi pe an.