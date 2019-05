VIDEO INTERVIU Cum arată si ce este o casă pasivă - locuința cu facturi mici la încălzire și confort ridicat. Inginerul Marius Șoflete: ”Orice apartament de bloc poate fi transformat într-o locuință pasivă/ Experiența unei familii din Otopeni care a construit o astfel de casă

”Noi avem o cultură a construcției destul de împământenită în niște tehnologii vechi și absorbim foarte greu ceea ce este nou. Este, de fapt, un nivel de preconcepție la modul de construire.Pentru a reduce consumul de energie, casa trebuie gândită ca o extensie a corpului nostru, trebuie să îmbrăcăm casa în termoizolație la fel cum ne îmbrăcăm pe noi. Am pus termoizolație pe pereți, înseamnă că am pus și pe mine o geacă groasă și niște pantaloni groși. Geaca trebuie să fie suficient de groasă cât să nu imi fie cald. Și de aici rezultă grosimea efectivă a termoizolației.La termoizolația fundației există un mit: ”lasă că ține și pământul de cald!” De acord, dar dacă te duci la schi nu te duci în șlapi sau în sandale, ci te duci în clăpari sau în bocanci. O parte din confortul casei pasive este definit de temperatură, umiditate și prospețimea aerului”.”Ne-am chinuit foarte mult cu echipele cu care am lucrat la acest concept de casă pasivă, dar ne-am asumat acest risc și ne-a plăcut!” - spune Costin, proprietarul unei case pasive construite în Otopeni și aflată în curs de certificare.”Am ales o casă care să nu ne cocoșeze în timp” - completează Mihaela. ”Ai mei au construit o casă și mai trag și acum de pe urma ei pentru că este o casă care consumă mult și este foarte solicitantă din punctul de vedere al bugetului.





Orice casă pasivă este mai scumpă decât una normală - afirmă Marius Șoflete . Costurile sunt mari cu aproape 30 la sută, ceea ce înseamnă - în medie, aproape o mie de euro/mp de construcție.Inginerul Marius Șoflete spune că orice apartament de bloc poate fi transformat într-o casă pasivă, iar investiția ar fi de aproximativ zece mii de euro. După ce a atins standardul de locuință pasivă, factura cu încălzirea apartamentului va fi de aproximativ 300 de lei pe an.Filmare și montaj: Cătălin Voicu