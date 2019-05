VIDEO Cum arată si ce este casa pasivă - locuința cu facturi mici și confort ridicat/ Inginerul Marius Șoflete: ”Orice apartament poate fi transformat într-o locuință pasivă/ Experiența unei familii din Otopeni care a construit o astfel de casă

O casă pasivă este locuința ce asigură un nivel ridicat de confort cu un consum minim de energie. Avantajele sunt multiple: temperaturi interioare constante si uniforme (fără suprafețe reci și fără fluctuații de temperatură), o stare generală bună a celor care trăiesc în ea, randament intelectual ridicat, etc. ”O parte din confortul casei pasive este definit de temperatură, umiditate și prospețimea aerului. Nu este o casă care se construiește ușor, iar costul este mai ridicat decât în cazul unor case normale” - a explicat Marius Șoflete.Mihaela și Costin sunt doi tineri care au construit ”Casa cu soare” - o locuință pasivă, aflată încă în curs de certificare. Este o casă din lemn, cu un etaj, unde va fi amenajată o seră.”Ne-am chinuit foarte mult cu echipele cu care am lucrat la acest concept de casă pasivă, dar ne-am asumat acest risc și ne-a plăcut. Încă de la început ne-am confruntat cu lipsa echipelor care au mai construit așa ceva. Am profitat de o conjunctură favorabilă și am lucrat cu români care muncesc în Italia și care nu au mai construit până acum în România. Cu siguranță, găseam și la noi în țară echipe care doreau să încerce să facă treaba asta” - spune Costin.”Am ales o casă care să nu ne cocoșeze în timp. Am avut experiența părinților mei, care au construit o casă și încă mai trag de pe urma ei pentru că este foarte solicitantă din punctul de vedere al bugetului. De la început, noi ne-am dorit o casă în care să trăim foarte ușor, fără să ne fie teamă că nu avem bani de încălzire sau că nu avem bani să o răcim. Nu a fost ceva foarte diferit de construcția unei case normale, doar că am avut o mai mare grijă la anumite detalii. Când au auzit că vrem să ne facem o casă pasivă, părinții și prietenii noștri nu știau exact despre ce este vorba. Mama, de exemplu, era foarte speriată că noi ne facem o casă de lemn. Despre lemn, se știu o grămadă de lucruri care nu sunt tocmai ok. În general, lumea se gândește că o casă bună se face din cărămidă sau din blocuri de beton” - a completat Mihaela.”Pentru a reduce consumul de energie, casa trebuie gândită ca o extensie a corpului nostru” - explică proiectantul Marius Șoflete. Mai exact, trebuie să îmbrăcăm casa în termoizolație la fel cum ne îmbrăcăm pe noi. Am pus termoizolație pe pereți, înseamnă că am pus și pe mine o geacă groasă și niște pantaloni groși. Geaca trebuie să fie suficient de groasă cât să nu imi fie cald. Și de aici rezultă grosimea efectivă a termoizolației.









La termoizolația fundației există un mit: ”lasă, că ține și pământul de cald!” De acord, dar dacă te duci la schi nu te duci în șlapi sau în sandale, ci te duci în clăpari sau în bocanci. Aici m-am lovit cel mai mult în proiectare dar și în execuție: era ideea de a-i convinge pe constructori să izoleze foarte bine fundațiile. Noi avem o cultură a construcției destul de împământenită în niște tehnologii vechi și absorbim foarte greu ceea ce este nou. Este, de fapt, un nivel de preconcepție la modul de construire”.Orice casă pasivă este mai scumpă decât una normală - afirmă Marius Șoflete . Costurile sunt mari cu aproape 30 la sută, ceea ce înseamnă - în medie, aproape o mie de euro/mp de construcție. ”Sfatul meu, înainte de a vă apuca de orice construcție - fie că este o casă pasivă sau una normală - este să vă asigurați că aveți banii. De multe ori, lucrările au fost blocate pentru că proprietarul nu mai avea fonduri să continue.Față de o construcție standard, la o casă pasivă este un cost suplimentar al izolației folosite și al tâmplăriei performante. O altă investiție, care aparent crește costurile casei (dar de fapt, le scade) este sistemul de ventilație cu recuperare de căldură. Cel mai ieftin echipament costă 2000-2.500 de euro, la care se mai adaugă montajul și tubulatura. Acesta este singurul echipament în plus care apare în cazul unei case pasive. În rest, toate instalațiile - electrice, termice, sanitare - sunt la fel ca în cazul unei case normale.Inginerul Marius Șoflete spune că orice apartament de bloc poate fi transformat într-o casă pasivă, iar investiția ar fi de aproximativ zece mii de euro. După ce a atins standardul de locuință pasivă, factura cu încălzirea apartamentului va fi de aproximativ 300 de lei pe an.”Dacă stai într-un apartament reabilitat, mai poți pune termoizolație și prin interior. Este adevărat, se mai pierde din spațiu dar se câștigă la costul întreținerii. Când izolează locuința, oamenii fac o serie de greșeli care conduc, de multe ori, la apariția condensului”.O explicație detaliată a conceptului de casă pasivă: