Transgaz, victorie în fața acționarilor: A fost aprobat dividendul mai mic, cu obligația de a face investiții

Valoarea dividendului brut ar urma să fie de 21,66 lei/acțiune. Dacă s-ar fi aprobat distribuirea a 90% din profit, adică 446,1 milioane lei, valoarea acțiunii ar fi fost de 37,89 lei. Data plății dividendelor a fost stabilită pentru 16 iunile 2019.Acționarii nu au acceptat să fie plătit dividendul mai mic fără condiții. Aprobarea este condiționată de realizarea programului de investiții pe anul în curs. În situația în care Transgaz nu realizează programul de investiții aferent anului 2019 până la finele acestui an, societatea are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea redistribuirii și virării ca dividende, până la finele anului 2019, a profitului repartizat și neutilizat pentru investiții, până la concurența sumei ce reprezintă 90% din profitul anului 2018.Totodată, solicită conducerii administrative și executive a societății transmiterea către acționari, până la data de 30.09.2019, a unui raport cu privire la gradul de îndeplinire a programului de investiții.Prin această decizie a fost creat un precedent, care ar putea fi invocat și în cazul altor companii de stat. Reamintim că de trei ani, guvernul obligă societățile de stat să vireze minim 90% din profituri, plus rezervele, sub formă de dividende, pentru a acoperi golurile de la bugetul de stat, indiferent de nevoia de investiții ale acelor companii.La Transgaz, acționarul majoritar al companiei este Ministerul Economiei.Transgaz, transportatorul național de gaze, a fost supus în ultima perioadă mai multor presiuni politice, unele dintre ele vizând amânarea lucrărilor la proiectul BRUA, faza I, chiar cu riscul de a pierde o finanțare europeană de 180 de milioane de euro. Chiar șeful PSD Liviu Dragnea a atacat, luna trecută, conducerea Transgaz. Însă, în ciuda acestor atacuri, proiectul susținut de Comisia Europeană continuă. Transgaz spune că lucrările sunt chiar accelerate, iar termenul de finalizare a rămas 31 decembrie 2019.