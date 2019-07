Cum explică ministrul energiei creșterea importurilor de gaze pe timpul verii: Prețurile sunt scăzute, consumul nu este mare, iar înmagazinarea pentru iarnă se face mai devreme

Anton Anton: Engie face propagandă în fiecare an



"Noi suntem acum în următoarea situaţie: suntem în perioada de vară, când consumul de gaze nu e atât de mare, când trebuie să înmagazinăm pentru perioada de iarnă, şi, faţă de alţi ani, Ministerul Energiei, împreună cu ANRE, a dat dispoziţii mult mai devreme şi a zis mult mai devreme cât trebuie înmagazinat şi am spus: 'Înmagazinaţi cât puteţi de repede'. Preţurile acum sunt scăzute la gazele de import, de aia se importă mai multe gaze, nu din alt motiv. După părerea mea, proverbul românesc 'omul gospodar îşi face iarna car şi vara sanie' e un proverb pe care în mod normal un minister cu scaun la cap trebuie să-l folosească", a declarat Anton Anton, citat de Agerpres.Acesta a mai spus că importurile de gaze nu au legătură cu producţia internă de gaze. "Producţia internă e constantă, eventual scade cu 2% pe an, în funcţie de ce resurse se mai găsesc. De exemplu, acum, Caragele (noua exploatarea de gaze de la Caragele, judeţul Buzău - n. r.) ne-a ridicat un pic producţia internă, dar vorbim de 2%, 3%, 5%, adică nu vorbim de cantităţi enorme", a mai spus ministrul energiei.Potrivit unor date ale Autorității Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), în luna mai 2019 a fost importate 1.185.490 MWh de gaze, acestea fiind de 353 de ori mai mari decât în luna mai 2018 (3.353 MWh).În altă ordine de idei, Ministrul Energiei a acuzat compania Engie că face propagandă în fiecare an pentru creșterea prețurilor la gazele furnizate consumatorilor industriali. Afirmația a fost făcută în contextul în care Engie a început să informeze, din luna iulie, mai mulţi clienţi non-casnici aflaţi pe piaţa liberă, că va creşte preţul gazelor pentru aceştia începând din septembrie 2019."Faptul că vor scumpi este o întrebare la care nu vă pot răspunde, pentru că nu ştiu să fac speculaţii de viitor. Care vor scumpi? Engie în fiecare an face propaganda asta. Ştiu, am citit şi scrisoarea, e adevărat. Noi am făcut în aşa fel încât populaţia să fie protejată pentru câţiva ani de zile de aceste fluctuaţii", a declarat Anton Anton, citat de Agerpres.Acesta a mai spus că în cazul în care vor fi scumpiri pentru consumatorii industriali, importurile de gaze vor crește din nou, fiind mai ieftine.În ceea ce privește controversata OUG 114, care plafonează la 68 lei/MWh gazele furnizate pentru consumul casnic, ministrul susține că scopul a fost doar pentru protejarea populației defavorizate. În acest moment, există o procedură de infringement pe gaze declanșată de Comisia Europeană din cauza acestei ordoanțe de urgență.