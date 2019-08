Fiasco pentru conducta IGB către Macedonia de Nord: Avem conducte, dar nu există cantităţi suficiente de gaz natural!

Se presupune că cele două conducte se vor alimenta cu gaz din conducta TAP şi îl vor transporta spre Bulgaria şi Skopje în cadrul eforturilor SUA de a obţine independenţa Balcanilor faţă de gazul natural rusesc. Problema este că aprovizionarea cu gaz natural a TAP nu ajunge nici măcar pentru a satisface necesităţile proiectului, iar zăcământul din care va rezulta gazul natural, Shah Deniz II, va utiliza o parte din capacitatea de gaz natural pentru conductă (care nu plăteşte nici măcar un euro taxe de tranzitare a Greciei, un caz unic la nivel mondial), potrivit Rador care citează Pronews.gr.







În Macedonia de Nord ajunge acum gaz natural numai prin Bulgaria, iar singurul furnizor al ţării este compania rusă Gazprom, în condiţiile în care şi Bulgaria depinde aproape în totalitate de gazul rusesc.





Iniţial, TAP va transporta 10 miliarde de metri cubi de gaz natural din zona Mării Caspice, iar apoi această cantitate se poate dubla în anumite condiţii (având în vedere că necesităţile energetice ale Europei ajung la 460 de miliarde de metri cubi pe an, această conductă poate avea doar un caracter local şi nu poate concura în niciun caz cu proiecte precum NordStream).





Conducta Grecia-Macedonia de Nord se află încă într-un stadiu foarte incipient, dar, potrivit primelor informaţii, va transporta şi ea 3 miliarde de metri cubi de gaze, însă, de principiu, toţi constată acum că pur şi simplu nu există o cantitate suficientă de gaz natural pe care să-l transporte aceste conducte. (A existat şi o propunere cu participare rusească referitoare la crearea unei conducte mai mici, dar a fost respinsă de operatorul elen de gaze DESFA). Ba chiar ruşii fac din când în când propuneri să alimenteze conducta cu gazul lor (!).







Gândiţi-vă numai la faptul că se presupune că TAP trebuie să ajungă şi în Italia. Grecia consumă 4,7 miliarde de metri cubi pe an - prin TAP va cumpăra 1 miliard de metri cubi - iar Bulgaria consumă 3,2 miliarde de metri cubi pe an, nici nu mai vorbim de Italia care consumă 70 de miliarde (!) de metri cubi pe an, 40% din necesităţile ei fiind asigurate de Rusia. Şi desigur mai există şi Albania, Kosovo, Muntenegru etc. Să vedem cine va primi mai întâi.







În acelaşi timp, conducta rusească TurkStream va transporta 30 de miliarde de metri cubi din care 15 vor fi consumaţi de Turcia, iar restul vor fi distribuiţi în Balcani, Bulgaria jucând un rol nodal, ceea ce "anulează" în esenţă IGB şi reprezintă o contrapondere la celelalte extinderi ale TAP.





În condiţiile în care Bulgaria depinde de gazul rusesc în proporţie de 97%, Macedonia de Nord în totalitate, Grecia în proporţie de 67% (chiar dacă nu va participa la proiect), iar în Serbia Gazprom deţine cea mai mare cotă de piaţă, ne dăm seama că Rusia va avea din nou primul cuvânt pe piaţa balcanică.





Tocmai de aceea SUA se grăbesc cu proiectul East Med care însă este într-un stadiu foarte incipient, pentru că nu numai că zăcămintele sunt submarine, dar există şi cunoscutele complicaţii cu delimitarea zonelor economice exclusive ale ţărilor din jur.





Un nou fiasco înregistrează conducta de gaz natural IGB Grecia-Bulgaria şi ramificaţia ei către Macedonia de Nord întrucât cantităţile de gaz natural existente nu sunt suficiente.Conducta IGB, care va avea o lungime de 182 de kilometri şi se află deja în fază de construcţie, va transporta 3 miliarde de metri cubi de gaz natural pe an din Grecia în Bulgaria.Potrivit unor informaţii, la Forumul Energetic al Europei de Sud-Est care se va desfăşura la Salonic înainte de Târgul Internaţional Salonic, ministrul grec al energiei, Kostis Chatzidakis, va avea întâlniri cu omologii săi din Serbia, Bulgaria, România, Cipru, Israel şi Macedonia de Nord, fiind prezent şi ambasadorul american la Atena, Geoffrey Pyatt, într-o încercare de rezolvare a acestei probleme. Este posibil ca miniştrii energiei din Bulgaria şi Grecia să aibă o întâlnire bilaterală în cadrul Forumului întrucât au apărut probleme cu privire la finanţarea IGB.