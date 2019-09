Radu Cristescu, considerat "protectorul” afacerilor familiei Voiculescu, fost lider PMP, a fost numit secretar de stat la Ministerul Energiei/ Vezi cum l-a atacat pe Băsescu chiar la o zi după numire

În 2012 a vrut să ajungă în Ministerul Economiei, când ministru era Lucian Bode, însă nu a stat prea mult deoarece a fost demis rapid. Lucian Bode nu a precizat motivele demiterii. Însă, Lucian Bode l-ar fi sprijinit pe Cristescu să ajungă șef al ADS. Pe atunci era membru PDL.

Cristescu a publicat în urmă cu câteva ore, pe pagina sa de Facebook, un document semnat de generalul Iulian Vlad care arată că Băsescu ar fi făcut parte dintr-o rețea operativă din Portul Constanța. "Despre Băsescu Traian precizăm că își manifestă pe deplin adeziunea față de politica PCR și am ordonat susținerea sa materială cu suma de 1500 dolari SUA pentru subvenționarea rețelei în cadrul noilor deziderate", se arată în document.Cristescu a fost chiar și secretar executiv al PMP, fiind invitat foarte des, din această poziție, la unele posturi de televiziune. Apoi a ajuns chiar vicepreședinte al PMP. Era considerat apropiat al fostului președinte Traian Băsescu, dar și al Elenei Udrea. În luna mai 2019 a fost exclus din PMP, după ce l-a atacat pe Eugen Tomac. Pe 9 august 2019 a anunțat că s-a înscris în PSD.Parcursul profesional al lui Cristescu a fost marcat de legături cu oameni politici și cu interlopi, scria Ziarul Hunedoreanului în 2014. Radu Cristescu a fost demis în 2011 din funcția de președinte al ADS de către fostul ministru al agriculturii Valeriu Tabără. A fost demis în urma unor nereguli descoperite de Corpul de Control al Ministerului Agriculturii.Radu Cristescu si alti membri din conducerea Agentiei Domeniilor Statului au fost acuzati ca ar fi adus institutiei un prejudiciu de zeci de milioane de euro. ADS ar fi scazut nejustificat, aproape la jumatate, redeventa pentru terenurile concesionate catre firma Grivco in judetul Giurgiu, detinuta de Dan Voiculescu si ar fi protejat interesele omului de afaceri Stefan Poenaru, in detrimentul holdingului A&S International 2000, intr-un conflict pentru unele terenuri concesionate in Insula Ialomitei. Potrivit B1 , numele lui Cristescu apare într-un mare scandal din Iași, legat de arestarea prefectului Prisăcaru și a altor trei persoane, toți fiind acuzați de corupție. Cei patru fuseseră arestați pentru luare de mită și complicitate la luare de mită.Cristescu a devenit în 2009 şef de cabinet al fostului prefect de Gorj Nicolae Giugea, iar apoi a fost numit şef al ADS. Presa a semnalat, atunci, implicarea lui Cristescu în scandaluri legate de acordarea unor terenuri în arendă, fără licitație, unor firme agreate. Aşa cum s-a întâmplat şi cu firma lui Dan Voiculescu, căreia i-a scăzut la jumătate, nejustificat, redevența pentru terenurile concesionate de Grivco, în județul Giurgiu.Potrivit unui articol din Ziarul Hunedoreanului din 2014, în spatele ascensiunii lui Radu Cristescu în PMP s-ar afla o femeie de afaceri, Lia Stanca, administrator și acționar unic al Grupului de Firme Vidalis, proprietară a mai multor hoteluri și care deține active de zeci de milioane de euro.