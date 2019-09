Cotația aurului negru crește puternic, după atacurile împotriva instalațiilor petroliere saudite

Barilul de referință pe piața mondială, Brent din marea Nordului, cotat la Londra, a crescut cu 14,6% până la 69,02 dolari. Este vorba de cea mai puternică apreciere după ce acest contract a fost formalizat, în 1988.Temporar, la deschidere, cotația a crescu cu aproape 20%.Barilul WTI, referința petrolului la New York, a crescut cu 14,7% până la 62,90 dolari, cea mai puternică apreciere din decembrie 2008.Acest avans abrupt este consecința directă a celor două atacuri de anvergură împotriva uzinei din Abqaiq, cea mai mare pentru tratarea petrolului din lume, și asupra câmpului petrolifer din Khurais. Aceste atacuri au antrenat o reducere la jumătate a producției saudite, respectiv 5,7 milioane de barili pe zi - circa 6% din aprovizionarea mondială.Pe lângă reducerea brutală a ofertei de petrol, atacurile au reînviat temerile legate de o escaladare militară între Washington și Teheran.În acest context tensionat, autoritățile saudite studiază posibilitatea de a amâna cotarea pe bursă, foarte așteptată, a gigantului petrolier Aramco, după cum au declarat luni surse apropiate dosarului. Compania, a cărei valoare bursieră ar urma să depășească 1.000 de miliarde de dolari, era prevăzută pentru noiembrie pe piața locală și în 2020 pe o bursă internațională.Ministrul american al Energiei, Rick Perry, a încercat să atenueze creșterea prețurilor, vorbind despre "cantitatea substanțială de petrol disponibilă"."Da, va exista o perturbare un anumit timp. Da, va exista un avans (al prețurilor), dar nu amploarea devastatoare pe care ar fi avut-o acum 5 ani", a asigurat acesta.Există "destul petrol!", a scris pe Twitter și președintele american, Donald Trump, care a autorizat folosirea rezervelor strategice americane de petrol.Grație rezervelor mondiale, "nu este nevoie să se adopte de urgență măsuri suplimentare", a declarat și ministrul rus al Energiei, Alexandr Novak.Regatul saudit a promis deja că va mobiliza vastele sale rezerve pentru amortizarea șocului."Potrivit datelor cabinetului JODI, Arabia Saudita are circa 188 de milioane de barili de petrol în rezerva, ceea ce, în ritmul de 5,7 milioane de barili pe zi, acoperă 33 de zile", arată o notă a analiștilor de la Morgan Stanley."În plus, Aramco avea capacitatea de a mări producția sa de petrol cu circa 2 milioane de barili pe zi înaintea atacurilor și o parte ar putea fi foarte bine în continuare intactă", adaugă aceștia.Cu toate acestea, nuanțează analiștii de la TD Securities, "dacă există suficiente capacități pentru a compensa (perturbările) pe termen scurt, au fost afectate infrastructuri esențiale, sugerând că cel puțin o parte dintre ele ar putea rămâne în afara serviciului timp de peste o lună".Evoluția cotației petrolului în următoarele săptămâni va depinde de amploarea pagubelor la uzina Abqaiq, arată mai mulți analiști.Atacurile au fost revendicate de rebelii yemeniți Houthis, susținuți de 5 ani în fața unei coaliții militare conduse de Riad.Dar Arabia Saudită a afirmat luni că armele utilizate au fost fabricate în Iran iar ministrul american al Apărării, Mark Esper, a asigurat luni că Statele Unite vor "apăra ordinea internațională" care este "subminată de Iran" după "atacul fără precedent" împotriva instalațiilor saudite.Teheran a calificat acuzațiile drept de "de neînțeles", prin vocea purtătorului de cuvânt al ministerului Afacerilor Externe, Abbas Moussavi, care a lăsat să se înțeleagă că acuzațiile au ca scop justificarea unor "acțiuni viitoare" împotriva Iranului.