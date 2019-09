Otopeni rămâne fără actualul distribuitor și furnizor de gaze/ Afacerea ar fi vizată de o companie cu multiple achiziții și controlată printr-o rețea de firme înregistrate în paradisuri fiscale

Interesele Electrica și ale celor care controlează Premier Energy s-au mai intersectat recent și prin Republica Moldova. În primăvară, Electrica și-a manifestat interesul să achiziționeze companiile de distribuție și furnizare din Republica Moldova deținute de grupul spaniol Naturgy. Erau două companii Red Union Fenosa și GNF Furnizare Energie, care au fost scoase la vânzare pentru suma de 141 milioane de euro. Electrica era dispusă să ofere această sumă, însă, potrivit surselor HotNews.ro, a fost refuzată în mod inexplicabil.





Potrivit unei anchete Rise Moldova , prin aprilie și-au manifestat interesul și Duet Private Equity LTD, iar în vară a anunțat și EMMA Capital, cea care controlează Premier Energy, că vrea cele două companii. În cele din urmă, EMMA Capital (cu participație de 69%), Duet Private Equity LTD și încă o companie din Danemarca au preluat printr-o încrengătură de firme înregistrate în Cipru cele două societăți care asigură circa 70% din consumul de energie din Moldova. Tranzacțiile au fost făcute la prețuri foarte mici: pentru furnizare 6,77 milioane euro, iar pentru distribuție 18 milioane de euro.

Proiectul de decizie privind retragerea licențelor a fost introdusă pe ordinea de zi suplimentară a ședinței Comitetului de Reglementare al ANRE, care a avut loc luni. Practic, toți actorii de pe piața gazelor care urmăresc deciziile ANRE s-au trezit brusc cu această decizie.Săptămâna trecută, ANRE a lansat și o licitație pentru desemnarea unui furnizor de ultimă instanță care să asigure furnizarea garantată a gazelor în regim de urgență la clienții preluați de la OTTO Gaz. Termen pentru depunerea ofertelor doar 5 zile, în condițiile în care documentația este foarte dificilă pentru un furnizor. Pe 24 septembrie expiră termenul-limită de depunere a documentației. Practic, având în vedere termenul foarte scurt poate participa ori un furnizor mare cum este Engie care este pregătit oricând pentru astfel de situații, ori un furnizor mai mic dar care are informații din timp despre licitație. De altfel, potrivit surselor HotNews.ro, Engie chiar ar fi interesat de licitație, însă și mai interesată de furnizarea și distribuția gazelor este Premier Energy SRL. Această firmă a mai încercat și în decembrie 2018 să preia afacerile OTTO Gaz, tot cu sprijinul ANRE, însă demersurile au eșuat.HotNews.ro a mai scris despre Premier Energy că este un furnizor care își face tot mai mult loc pe piața gazelor, care își tot sporește puterea prin achiziții importante și care ar avea mare trecere pe lângă liderii politici aflați la putere. Premier Energy SRL este unul dintre marii beneficiari ai controversatei OUG 114/2018, în condițiile în care producătorul Romgaz, companie de stat, a fost obligat să-i ofere importante cantități de gaze la prețul plafonat de 68 lei/MWh. Important de menționat că unul dintre directorii de la Premier Energy, Adina Volintiru, este soția directorului general al Romgaz, Constantin Volintiru.Povestea acestui furnizor, care se ocupă și de distribuție, este interesantă. Premier Energy este controlată în comun, potrivit datelor de la Consiliul Concurenței, de Ligatne, societate înregistrată în Cipru, şi Serenity, înregistrată în Insulele Virgine Britanice. Ligatne este deţinută de Serenity Resources Limited, controlată de fondul de investiţii Emma Capital al omului de afaceri ceh Jiri Smejc. Premier Energy (fostă Petrom Distribuţie Gaze SRL) a fost înfiinţată în anul 2007. În 2013, Ligatne a preluat Premier Energy. Ligatne achiziționase în 2007 Gaz Sud, furnizor și distribuitor. Ulterior, Gaz Sud a fuzionat cu Premier Energy. Aceasta mai controlează și Timgaz, tot distribuitor și furnizor. Și Timgaz se află pe lista furnizorilor beneficiari de gaze ieftine. În 2017, Premier Energy a preluat și furnizorul Forte Gaz. În urmă cu un an, LIGATNE LIMITED a preluat distribuitorul și furnizorul Covi Construct 2000 SRL.Practic, prin mai multe achiziții și fuziuni, fondul de investiţii Emma Capital al cehului Jiri Smejc a ajuns un actor foarte important pe piața gazelor din România. Potrivit unor surse HotNews.ro, Premier Energy a insistat și pentru o afacere cu distribuitorul și furnizorul de energie Electrica, companie la care acționarul cel mai mare este statul român. Premier Energy și-a dorit o "apropiere" atât de mare de Electrica încât și-a mutat sediul central la doar câteva sute de metri de aceasta. Premier Energy ar fi dorit ca Electrica să-i cumpere o parte din afacere, mai exact cea privind distribuția de gaze. Pentru moment, discuțiile au fost suspendate, după ce Electrica ar fi decis să analizeze mai pe îndelete o astfel de afacere.În România, afacerile Premier Energy au crescut treptat după seria de achiziții, ajungând în 2018 la o cifră de 482,9 milioane de lei și un profit net de 27,6 milioane lei. Cel mai bun an a fost 2018, cu o triplare a cifrei de afaceri față de 2017 și o creștere de patru ori a profitului net.Iarna trecută, Premier Energy a fost implicată într-un scandal în Voluntari. A fost acuzată că a crescut pe neașteptate prețul gazelor cu 40%, consumatorii fiind păcăliți să semneze contracte noi. Oamenii au spus că nu au știut ce semnează, crezând că sunt acorduri pentru folosirea datelor personale.