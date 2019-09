Afacere anulată: ANRE a renunțat la licitația pentru schimbarea furnizorului de gaze din Otopeni

Săptămâna trecută, ANRE lansase licitația pentru desemnarea furnizorului de ultimă instanță care să asigure furnizarea garantată a gazelor în regim de urgență la clienții preluați de la OTTO Gaz. Termen pentru depunerea ofertelor doar 5 zile, în condițiile în care documentația este foarte dificilă pentru un furnizor. Potrivit surselor HotNews.ro, ar fi fost interesat de licitație Premier Energy SRL. Această firmă a mai încercat și în decembrie 2018 să preia afacerile OTTO Gaz, tot cu sprijinul ANRE, însă demersurile au eșuat.





Ar fi fără precedent retragerea unor licențe pentru o firmă care nu este nici în insolvență, nici în faliment, și care poate furniza în continuare ceea ce s-a angajat să furnizeze.



"Având în vedere circumstanţele desfăşurării procesului de selecţie a furnizorului de ultimă instanţă care va asigura furnizarea gazelor naturale la clienţii preluaţi de la societatea OTTO GAZ S.R.L., coroborat cu stabilirea datei de retragere a Licenţei nr. 1838 de furnizare a gazelor naturale și a Licenței nr. 1837 de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale detinute de societatea OTTO GAZ SRL, începand cu data de 2.12.2019, perioadă în care se pot schimba condiţiile ce au stat la baza retragerii licenţei de furnizare a gazelor naturale, respectiv a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, ANRE anulează procesul de selecţie a furnizorului de ultimă instanţă", a anunțat ANRE.Și Otto Gaz a transmis pe pagina sa de internet că va lua măsuri pentru a "lichida o problemă de natură comercială" și va rămâne deținător al licențelor. "Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public privind SC OTTOGAZ SRL, operatorul concesionar al serviciului de interes public de distributie a gazelor naturale din localitatea Otopeni, facem cunoscut ca societatea noastra detine in continuare licentele de operare, respectiv furnizare a gazelor naturale, si ca urmare a solicitarii ANRE, pana la data de 1 Decembrie vom lua masuri urgente pentru a lichida o problema de natura comerciala aparuta in contextul cresterii preturilor aferente anului 2018. Ca urmare OTTOGAZ va ramane detinator al licentelor amintite si dupa termenul mentionat asigurand in continuare alimentarea consumatorilor in siguranta si fara intrerupere, eliminand orice posibila crestere de tarife, care se va inregistra in cazul schimbarii operatorului de distributie", anunță OTTO Gaz.