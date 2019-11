Ministrul Economiei, despre situația termoficării din București: ELCEN are stocurile de combustibil necesare pentru iarnă

Producătorul de energie termică ELCEN are stocurile de combustibil necesare și îndeplinește condițiile tehnice pentru a asigura o iarnă liniștită bucureștenilor, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Economiei. Noul ministru, Virgil Popescu, cere ca șefii administrației publice Locale să nu politizeze subiectul și să trateze serios și responsabil problema RADET. Reamintim că acesta a spus miercuri că este posibil ca luni distribuitorul RADET să intre în faliment.ELCEN societatea în administrarea MEEMA este pregătită pentru a asigura o iarnă liniștită locuitorilor Capitalei, cantitățile de gaze necesare pentru sezonul de termoficare 2019-2020 fiind asigurate în baza contractelor încheiate cu SNGN Romgaz SA Mediaș, spune ministerul EconoimieiPotrivit acestuia, ELCEN are pregătit inclusiv stocul de combustibil alternativ necesar în eventualitatea unor vârfuri de sezon cu consumuri mari de energie. Astfel, ELCEN deține un stoc de păcură de 12.880 tone din care 9735 reprezintă stoc util, la care se adaugă cantitatea de 16.800 tone de păcură stoc rezervă de stat (ANRSPS).Ministerul Economiei mai spune că ELCEN nu întâmpină nicio problemă tehnică sau de stocuri pentru a acoperi întreaga cerere de energie termică sau pentru a livra energie electrică în parametri, singura condiție fiind aceea de preluare a agentului termic în condiții legale și asigurarea plății agentului termic consumat, de către Primăria Capitalei.Ministrul Economiei, Virgil-Daniel Popescu, transmite un apel reprezentanților Administratiei Publice Locale de la nivelul Bucureștiului, care au comentat subiectul în spațiul public, de a se abține de la politizarea unui subiect atât de important precum asigurarea cu energie termică a Capitalei și de a trata cu seriozitate și responsabilitate atât această temă, cât și modul de administrare al RADET.Virgil Popescu a afirmat miercuri că instanța ar putea declara luni falimentul distribuitorului de energie termică RADET. Acesta spune că Primăria Bucureștiului ar trebui să fie pregătită. Popescu crede că vor fi găsite soluții. În replică, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus că indiferent de situația juridico-financiară a RADET și Elcen, nu se va întrerupe furnizarea agentului termic sub nicio formă în București.Citește și Ministrul Economiei: RADET ar putea intra luni în faliment/ Primăria Capitalei ar trebui să fie pregătită pentru această eventualitate / Firea, mesaj pentru ministrul "incompetent și repetent"