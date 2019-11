Noul ministru al economiei dorește ca Romgaz să intre în locul ExxonMobil în proiectul din Marea Neagră/ Același lucru l-a spus și Iulian Iancu (PSD) în urmă cu o săptămână

Reamintim că în vară au circulat zonuri potrivit cărora ExxonMobil ar intenționa să renunțe la licențele din Marea Neagră. Printre motive ar fi și legislația care nu avantajează investitorii (Legea Offshore și OU 114/2018). În ceea ce privește Legea Offshore, fostul guvern a pus în dezbatere publică un proiect de act normativ de modificare, astfel încât să fie puse condiții mai avantajoase pentru investitori. Proiectul a fost pus în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Energiei, cu câteva zile înainte de o vizită a fostului premier Viorica Dăncilă în SUA. După ce s-a întors din SUA, proiectul a fost retras pe site. Acum, noul ministru spune că dorește modificarea legii, însă cu un consens politic în Parlament.





"O să am o discuţie săptămâna viitoare cu Romgaz separat, să fie mai activ în piaţă, mai activ în Marea Neagră. Că tot există zvonuri privind retragerea Exxon, mi-aş dori ca Romgaz să analizeze oportunitatea şi să încerce să intre în acest consorţiu. Cred că a venit momentul ca societăţile româneşti viabile, aşa cum este Romgaz, să facă acest pas. Spun acest lucru acum pentru prima dată: îmi doresc ca Romgaz să intre în proiectul din Marea Neagră", a declarat Virgil Popescu, la o conferință Focus Energetic, potrivit Agerpres.Acesta a afirmat că există o scrisoare din partea ExxonMobil către autorităţile române, însă nu a citit-o până acum.Și Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, a afirmat acelaşi lucru în urmă cu o săptămână. "Consider că, în cazul în care ExxonMobil decide în final retragerea din România, ar trebui ca statul român să se implice, iar Romgaz ar trebui să preia participaţia lor. ExxonMobil nu a exclus niciodată o colaborare cu Romgaz în acest sens (...)Dacă vă uitaţi la portofoliul de zăcăminte al Romgaz şi la rezultatele din primele şase luni ale anului, veţi vedea că Romgaz are capacitatea de a prelua participaţia Exxon. Romgaz poate să devină unul dintre principalii actori de pe piaţa energetică din România, alături de Hidroelectrica şi Nuclearelectrica", a spus Iancu. Vezi cine este Iulian Iancu.