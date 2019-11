Proiecte noi de investiții ale Romgaz: Preluarea unei părți din afacerea Exxon în Marea Neagră, terminal LNG în Grecia, energie regenerabilă și fabrică de metanol

Romgaz are în vedere mai multe proiecte de investiții. "Dintre acestea amintesc intensificarea activităților Off-shore (LukOil şi intenția de a prelua de la EXXON o parte din Neptun Deep), continuarea construcției de centrale termoelectrice după exemplul celei de la Iernut, participarea în proiectul Terminalului de LNG de la Alexandropolis, Grecia, şi nu în ultimul rând, pe lângă energia regenerabilă, investiția într-o fabrică de metanol. Suntem foarte atenți şi dorim să participăm activ la oportunitățile pe care le va oferi JET Fund, pentru că o parte din proiectele companiei sunt în strânsă dependenţă de finanțarea europeană”, a declarat Adrian Volintiru.Reamintim că Exxon intenționează să renunțe la participația sa de 50% la proiectul Neptun din Marea Neagră, alături de care se află și OMV Petrom. Romgaz este în discuții pentru preluarea unei părți din participația Exxon. În ceea ce privește proiectul construirii terminalului de LNG de la Alexandropolis, în septembrie, acționarii au aprobat ca Romgaz să dețină o participație de 20% din capitalul companiei ce urmează să dezvolte proiectul, Gastrade. Centrala de la Iernut ar fi trebuit finalizată în 2020, însă constructorii Duro Felguera şi Romelectro, cu care a fost semnat contract de 300 milioane euro în 2016, întârzie lucrările. Au apărut neînțelegeri cu aceștia, deoarece reclamă că ar fi crescut costurile. Fabrica de etanol ar putea fi construită de la zero. Au existat discuții și pentru preluarea unor fabrici vechi de la InterAgro, controlat de omul de afaceri controversat Ioan Niculae. Afacerea ar fi picat, mai ales că nu ar fi fost condiții avantajoase pentru Romgaz.Adrian Volintiru a enumerat investițiile Romgaz în cadrul conferinței “Central European Day of Energy” la Bruxelles. Directorul General DG Energy, Klaus Dieter Borchardt a vorbit despre necesitatea diversificării şi crearea unui mix energetic gaz, energie electrică, LNG, energie verde, etc. care să asigure posibilitatea de dezvoltare sustenabilă în perioada de tranziție către economiile cu zero emisii de carbon. “Trebuie să demonstrăm că oportunităţile tranziției sunt mai mari şi evident mai profitabile decât provocările pe care trebuie să le depășim”. 20% din bugetul UE se dorește a fi alocat catre sectorul energiei cu preponderenţă în energia verde, schimbările climatice, infrastructură , etc., în perioada 2021-2030.Comisia Europeană estimează în strategia de schimbări climatice pe termen lung, că investițiile în energia cu emisii de carbon reduse şi infrastructura aferentă, vor crește de la 2% din PIB la 2,8% până în 2050. Aceasta s-ar traduce în investiții de 175-290 miliarde euro pe an în perioada 2021-2030. “Magnitudinea transformărilor viitoare în sectorul energetic justifică creșterea finanțării prin JET Fund, a cărui sumă propusă de Parlamentul European este de 4,8 miliarde de euro, considerată ca fiind insuficientă pentru a acoperi nevoile statelor membre în tranziție”, a declarat Maciej Jakubik, directorul executiv al CEEP( Central Europe Energy Partnerships). Recomandarea către statele membre în vederea identificării oportunităților in perioada următoare este ca acestea să se orienteze către diversificarea portofoliului şi crearea unui mix: LNG, dezvoltarea de interconexiuni, energie verde şi alte forme care susţin tranziția către decarbonizarea economiei până în 2050.