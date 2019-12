Sondaj INSCOP: Nouă din zece români ar vrea instalarea de panouri fotovoltaice la casa/blocul în care locuiesc

Un sfert dintre cei care au participat la un sondaj de opinie declară că face economie maximă la consumul de energie, în contextul în care aproape 90% cred că risipa de resurse energetice contribuie la accelerarea schimbărilor climatice. Pentru majoritatea, costul energiei este motivul principal de reducere a consumului, însă un procent important invocă și poluarea. Acestea sunt date ale unui sondaj de opinie realizat la nivel național de INSCOP Research, la comanda Energy Policy Group (EPG), în cadrul Proiectului România Eficientă.







Cei chestionați au fost rugați să își autoevalueze comportamentul în privința consumului de energie pe o scală de la 1 la 10, în care nota 1 înseamnă „Fac risipă maximă de energie”, iar nota 10 înseamnă „Fac economie maximă la consumul de energie”. Astfel, 23% dintre respondenți și-au acordat nota 10 în privința consumului de carburanți, iar 24%, în privința consumului de electricitate. Ceva mai mulți, respectiv 28%, au spus că fac economii maxime la consumul de gaze naturale și tot atâția, la consumul de lemne. Per ansamblu, aceasta înseamnă că, în medie, doar 25,7% dintre români fac tot ce pot pentru a consuma energia cât mai eficient și responsabil.



Totuși, există loc de îmbunătățire a atitudinii față de risipa de resurse, întrucât ceilalți consideră că, deși fac economie, nu sunt întotdeauna suficient de atenți în privința eficientizării consumului. De pildă, 78,3% dintre români știu că, dacă sunt ținute în priză, aparatele electronice (televizorul, calculatorul, încărcătoarele etc.) consumă energie electrică chiar și atunci când nu funcționează sau nu alimentează un dispozitiv, însă doar 36,2% dintre respondenți obișnuiesc să scoată din priză aceste aparate când nu le utilizează, iar 7,1% fac acest lucru uneori.



De asemenea, cei mai mulți dintre români nu dețin în locuință dispozitive inteligente pentru controlul consumului de energie (termostat, întrerupător inteligent, priză inteligentă etc.).







Trei din patru români ar plăti mai mult în factura de energie pentru reducerea poluării, potrivit sondajului.