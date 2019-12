ArcelorMittal Hunedoara amenință cu suspendarea producției, pe motiv că prețul energiei ar fi prea mare/ Vezi cum contrazic cifrele Eurostat informațiile lansate atât de compania siderurgică, cât și de Ludovic Orban

Mai exact, atât la gaze, cât și la energia electrică, prețurile din România sunt mult sub cele din Germania și Franța, mai ales la consumatorii casnici. Dar și la consumatorii industriali, zona de interes a ArcelorMittal, prețurile sunt sub cele din Franța și Germania, potrivit datelor Eurostat pe primul semestru din 2019. Doar la gaze, prețurile din România sunt relativ egale cu cele din Germania. De fapt, prețurile din România se situează chiar sub media UE, în ceea ce privește consumatorul industrial, potrivit datelor Eurostat. La consumatorul casnic, sunt chiar printre cele mai mici. Cu toate acestea, atât compania, cât și premierul vorbesc despre prețuri mai mari în România. Astfel a justificat marți, Ludovic Orban nevoia unor ajutoare de stat pentru companii siderurgice, așa cum este ArcelorMittal Hunedoara, sau petrochimice.









ArcelorMittal spune că producția în cadrul fabricii – produsele acesteia incluzând profile, ţagle rotunde şi corniere şi având în prezent 640 de angajaţi și 200 de contractori – este suspendată începând cu 1 decembrie 2019.



"Prețurile la energia electrică și la gazul natural au crescut semnificativ pentru utilizatorii industriali din România în ultimii ani, prețurile românești fiind semnificativ mai mari decât în alte țări europene cu operatori importanţi în producția siderurgică, precum Franța și Germania. Întrucât producătorii de oțel europeni se luptă să concureze din cauza nivelurilor ridicate de oțel din import și a cererii interne slabe, uzina din Hunedoara - care funcţionează cu un cuptor cu arc electric, cu energie reprezentând, așadar, un cost major - nu mai este capabilă să concureze", susține compania.





Aceasta susține că "speră" în găsirea unei soluţii care să abordeze problema prețurilor ridicate ale energiei electrice și gazului natural și să permită uzinei din Hunedoara să aibă un viitor durabil.









Aceste contracte au fost obținute după lobby intens al marilor consumatori. Un exemplu elocvent este lobby-ul dus de controversatul om de afaceri Ioan Niculae, care a cerut și a și obținut gaze ieftine de la Romgaz pentru combinatele sale chimice. Ioan Niculae este judecat, alături de fostul ministru al economiei Adriean Videanu, în dosarul "Romgaz", fiind acuzat de constituire de grup infracțional și delapidare. De asemenea, mari consumatori precum Alro și combinatul siderurgic de la Galați au făcut ani la rând presiuni pentru energie ieftină. Au fost ani în care au și primit de la Hidroelectrica, până în 2012 când producătorul de energie electrică a intra în insolvență. De altfel, în 2012, Comisia Europeană a considerat că sunt indicii că Alro și combinatul siderurgic de la Galați au primit ajutor de stat."Pentru a-și menține profitabilitatea, companiile producătoare au mărit prețul către companii. La ora actuală, toate companiile la care costul cu energia sau cu gazul metan are o pondere semnificativă, siderurgia, de exemplu, sau petrochimia...La ora actuală sunt (n.r. costuri semnificative) din cauza prețurilor crescute, care sunt aproape duble, de exemplu la gaz natural sau electricitate, față de prețurile din Germania. Asta a afectat dramatic competitivitatea actorilor economici românești, provocând pierderi foarte mari. Am avut o discuție cu ministrul Economiei (n.r. Virgil Popescu) și cu ministrul al Finanțelor (n.r. Florin Câțu). Va trebui să punem la punct o schemă de ajutor de stat, care este folosită în țările europene, care este validată de comisia europeană, pentru a da o gură de oxigen acestor companii, pentru că altfel riscăm ca sute de mii de români să își piardă locurile de muncă, ca urmare a închiderii foarte multor fabrici”, a spus Orban.