Cîţu: Decizia Exxon de a pleca din România nu ne bucură; acest Guvern a venit prea târziu pentru interesele Exxon

Guvernul PNL a venit prea târziu pentru interesele ExxonMobil, care erau deja pe punct de plecare, iar decizia acestora de apleca din România nu ne bucură, a declarat marţi seara ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, potrivit Agerpres.Întrebat despre negocierile dintre ExxonMobil şi Lukoil privind vânzarea participaţiei în blocul Neptun Deep din Marea Neagră, Cîţu a răspuns că nu are această informaţie, dar este public faptul că Exxon vrea să iasă din România."Nu ştiu dacă este aşa. Eu n-am această informaţie.(...) La aceste negocieri nu am participat şi Exxon este o companie privată şi vedem ce decizie poate să ia. Sper că mai sunt... Romgaz mai este interesată. Vom vedea. Decizia Exxon de a pleca din România este o decizie care nu ne bucură. Înţeleg că, din păcate, acest Guvern a venit prea târziu pentru interesele Exxon şi deja erau pe punct de plecare. Asta este. Vom vedea ce va fi. Dar eu n-am această informaţie către cine vrea să vândă. Dar e public că vor să iasă din România", a spus ministrul Finanţelor, la Realitatea Plus.