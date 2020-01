OMV Petrom transferă 40 de zăcăminte către Dacian Petroleum, firmă a unui fost director Petrom

Cele 40 de zăcăminte ce vor fi transferate sunt situate în sudul României și au o producție cumulată de țiței și gaze de aproximativ 1.700 bep/zi, reprezentând circa 1% din producția OMV Petrom.Dacian Petroleum S.R.L. a incheiat contractul de transfer al activitatii avand ca scop extinderea duratei de viata a celor 40 de zacaminte, considerate marginale pentru OMV Petrom. In baza contractului, OMV Petrom va transfera, de asemenea, sondele și infrastructura de țiței și gaze aferentă, împreună cu aproximativ 190 de salariați.Procesul de selectie a companiei care va prelua licențele s-a desfășurat in conformitate cu cele mai bune practici internationale. Procesul s-a desfasurat pe o perioada de 30 de luni, cu participarea unor companii din Romania si din strainatate.Acesta este al treilea transfer din programul de optimizare a portofoliului Upstream al OMV Petrom. Anterior, au mai fost transferate alte 28 de zacaminte: 19 zacaminte in august 2017 si alte 9 in martie 2019, toate catre Mazarine Energy Romania S.R.L..