Ministerul Finanțelor ar putea pune poprire pe conturile Primăriei Capitalei/ Virgil Popescu, ministrul Economiei, explică motivul

Sunt dezamăgit de Termoenergetica. RADET a intrat în faliment, greaua moștenire- nu și-a plătit datoriile. Observ că Termoenergetica a moștenit aceleași năravuri. Ne-am chinuit, am ieșit de nenumărate ori și am spus ca Termoenergetica să încheie contract, să facem acea convenție de plată în avans a gazului, haideți să punem odată lucrurile la punct în așa fel încât să nu mai avem acele probleme pe care le-am avut între Elcen și Radet. Iar am ajuns cu datorii scadente, cu 167 milioane lei scandente.

Nu va mai merge, pentru că vă spun sincer, vă veți trezi dumneavoastră presa probabil cu o știre de la Ministerul Finanțelor că a poprit conturile Primăriei. Banii sunt și va lua banii direct de la Primărie. Elcen are datorie restantă la ANAF. Cesionăm această creanță, se practică peste tot. Când le-am spus-o lichidatorilor și administratorilor speciali: Cum de nu ne-am gândit la acest lucru? Ei, am gândit eu. M-am gândit la lucrul ăsta, este un lucru pe care îl știm din practică toți care ne-am lovit de-a lungul timpului în zona privată de recuperarea datoriilor. Cesionați creanța la ANAF! Știe ANAF cum s-o ia. Și întâmplător Primăria Capitalei are bani în Trezoreria Statului și are bani cu destinație, dați prin hotărâre de Consiliu. Deci îi vom lua, ne vom plăti datoriile și îi spun primarului general și Termoenergetica că datoriile trebuie plătite. Și dacă nu le plătesc, le vom lua direct din conturi bani.

ELCEN are de recuperat 167 milioane lei de la Termoenergetica. În același timp, ELCEN are datorie restantă la ANAF. ELCEN va cesiona către ANAF creanța pe care o are la Termoenergetica. Mai exact, ANAF poate prelua creanța Termoenergetica în contul banilor pe care trebuie să-i dea ELCEN către Fisc. "Cesionați creanța la ANAF. Știe ANAF cum s-o ia. Și întâmplător Primăria Capitalei are bani în Trezoreria Statului și are bani cu destinație, dați prin hotărâre de Consiliu. Deci îi vom lua, ne vom plăti datoriile și îi spun primarului general și Termoenergetica că datoriile trebuie plătite. Și dacă nu le plătesc, le vom lua direct din conturi bani", a spus Virgil Popescu.