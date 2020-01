VIDEO Ministrul economiei, despre reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă: Mi se pare normal să facem aceste investiții strategice cu parteneri NATO/ Evaluăm acordul cu partenerul chinez

Acesta nu a spus care ar putea fi partenerul NATO, în condițiile în care nu pot fi demarate discuții cu alte companii câtă vreme există acordul cu chinezii. "Ar putea fi finanțator terț, un consorțiu, statul român, sunt avute în vedere toate opțiunile", a spus Virgil Popescu. Acesta nu exclude posibilitatea ca Nuclearelectrica să construiască singură un reactor. "Dacă statul român are o politică corectă în privința dividendelor și vom continua așa, Nuclearelectrica are capacitatea să facă reactorul 3 pe cont propriu, cu fonduri proprii și atrase, și probabil cu unele garanții stat", a precizat ministrul. De aceea, va cere Ministerului Finanțelor ca Nuclearelectrica să păstreze mai mulți bani din profit, în următorii ani, în loc să-i distribuie sub formă de dividende.









Ludovic Orban a declarat într-un interviu acordat HotNews.ro. că statul român ar putea renunța la parteneriatul cu o firmă chineză, vechi de aproape cinci ani, pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. "Mie îmi este clar că nu o să meargă cu chinezii (...) Vom vedea cu ce partener (vor fi făcute reactoarele). Este vorba de partener și finanțare", a spus premierul.





"Mi se pare normal să facem aceste investiții strategice cu parteneri din NATO. Avem discuții cu Nuclearelectrica săptămânal, evaluăm acordul făcut de Nuclearelectrica cu partenerul chinez, să vedem exact ce este acolo. Acest acord acord nu s-a mișcat. Se negociază de cinci ani, ce s-a întâmplat? Decizia trebuie luată anul ăsta, și trebuie începută investiția pentru reactoarele 3 și 4", a spus Virgil Popescu.