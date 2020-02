OUG care împiedică Exxon să vândă oricui participația din Marea Neagră are nevoie de aviz CSAT pentru a fi publicată în Monitorul Oficial

​Una dintre cele 25 de Ordonanțe de Urgență aprobate săptămâna trecută se referă la modificarea Legii Petrolului. Însă aceasta nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial fiindcă are nevoie de avizul Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), potrivit informațiilor HotNews.ro. A fost aprobată cu mențiunea că trebuie obținut acest aviz.

Scopul OUG este de a împiedica Exxon să vândă către rușii de la Lukoil.

Proiectul mai prevede că orice transfer făcut fără aprobarea Guvernului este lovit de nulitate.



Pentru mai multe amănunte citește



În cazul acordurilor petroliere în vigoare, la propunerea autorității competente, în cazul de față Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), Guvernul, din motive de siguranță națională, poate aproba rezilierea acordului petrolier.În care are loc o operațiune de preluare a controlului titularului unui acord petrolier sau are loc o schimbare în structura acționariatului cu drept de control asupra titularului, acesta are obligația să notifice autoritatea competentă, iar acordul petrolier poate să își mențină valabilitatea, să se revizuiască în noile condiții, sau să fie reziliat, după caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității competente.Nerespectarea acestor prevederi are ca efect pierderea calității de titular de acord petrolier a persoanei juridice române sau străine în cauză, în situația în care acordul petrolier are mai mulți titulari, iar în situația în care acordul petrolier are un singur titular, acesta încetează de drept.Aceste prevederi ar putea bloca o eventuală tranzacție nefavorabilă statului român. Aceasta în condițiile în care Exxon Mobil intenționează să vândă participația de 50% din proiectul Neptun de explorare și exploatare a gazelor din Marea Neagră.De altfel, premierul Ludovic Orban a declarat, într-un, că România poate găsi o soluție care să impiedice o decizie care să nu-i convină.Statul român încurajează compania românească Romgaz să fie parte din tranzacție. De altfel, ministrul economiei Virgil Popescu a spus în mai multe rânduri că dorește ca Romgaz să fie cotă parte dintr-un consorțiu cu OMV Petrom și compania de gaze din Polonia pentru preluarea participației.Potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public, ar fi interesate mai multe companii de participația de 50% pe care Exxon Mobil o deține în proiectul Neptun de explorare și exploatare a gazelor din Marea Neagră, alături de OMV Petrom. Pe de-o parte ar fi un consorțiu format din compania românească Romgaz, Compania naţională de gaze naturale din Polonia, PGNiG, și OMV Petrom care are drept de preemțiune. Pe de altă parte ar fi și compania rusească Lukoil. Ar mai și Black Sea Oil& Gas.Ministrul economiei Virgil Popescu a declarat recent că recomandă ca transferul de licență de către Exxon să fie făcut prin Hotărâre de Guvern."Mi-aș dori ca Exxon să continue operațiunile în România. În cazul în care din motive interne doresc să plece, le recomand să respecte legislația românească pe care au folosit-o când au intrat, adica HG pentru transferul de licență.De asemenea, mi-aș dori ca Romgaz, companie a statului român, să fie parte din viitorul consorțiu care va exploata acest perimetru.Operațiunile de la Marea Neagra reprezintă o chestiune de securitate națională și recomand ca nimeni să nu ne pună la încercare cu acest lucru", a scris Virgil Popescu pe Facebook.