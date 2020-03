Măsuri la centrala nucleară de la Cernavodă din cauza COVID- 19: Nuclearelectrica are în plan organizarea unui spațiu special amenajat pentru angajați

Această măsură se va aplica în stransă corelație cu evoluția răspândirii coronavirusului și are drept scop protejarea personalului esențial si asigurarea continuitătii operaționale și de producție.De asemenea, Nuclearelectrica are stabilit un plan de măsuri pentru toate categoriile de personal care este aplicat gradual în funcție de evoluție."Avand in vedere importanta strategica a SNN, aceea de asigurare constanta a productiei de energie electrica la nivel national, in conditii de siguranta, coroborat cu protectia personalului si a comunitatii locale, compania a elaborat un Plan de Continuitate a activitatilor in cazul unei epidemii si a format un Grup de Lucru intern care elaboreaza, coordoneaza si implementeaza masurile de prevenire si planifica masuri de protectie in functie de posibila evolutie a situatiei", transmite Nuclearelectrica.Planul se aplică gradual, de la măsuri preventive de igienă până la măsuri de asigurare a personalului esențial, a cărui implementare depinde de nivelul de risc asociat, însă este unul prin excelență proactiv în așa fel încât să se reducă la minim riscul de contaminare cu coronavirus pentru personal.