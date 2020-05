Virgil Popescu: Este o golănie ce fac furnizorii de gaze cu menținerea prețurilor

Acesta precizează că în prezent preţul gazelor naturale în hub-ul de la Baumgarten este foarte mic, de aproximativ 25 de lei/ MWh.





Reamintim că începând cu 1 iulie 2020, prețurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), acestea urmând a se forma liber pe piaţă, în funcţie de cerere şi ofertă. Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale.



Potrivit ANRE, clienţii casnici pentru care furnizarea gazelor naturale se face în prezent la preţuri reglementate de ANRE trebuie să identifice oferta de furnizare care corespunde cel mai bine nevoilor lor şi să încheie, până la data de 30 iunie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial.





acceptarea unei oferte publicate de către un furnizor, pe care clientul o consideră mai avantajoasă;

solicitarea, de la oricare furnizor, a unei oferte privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare, în vederea negocierii acestora, după caz;

selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică, dacă este cazul.

la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descărcarea pe dispozitivele mobile a aplicației ”ANRE”, disponibilă în magazinele online de aplicații App Store și Google Play. Pentru efectuarea unei analize comparative a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piață, se poate accesa aplicația "Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale", disponibilă pe pagina de internet a ANRE,

După ce sunt adăugate criteriile de selecție, vor fi afișate oferte din partea mai multor furnizori din zona în care se află clientul. Prețul final de furnizare cuprinde prețul la producător, costul de transport și tariful de distribuție. De asemenea, există și un convertor MWh în KWh. Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale, dintre cei licențiați de către ANRE, care activează pe piaţa cu amănuntul de gaze naturale, prin una dintre următoarele modalităţi:

Pentru mai multe amănunte, citește Piața gazelor se liberalizează de la 1 iulie / Ce se întâmplă cu cei care nu încheie un contract în regim concurențial

Cum poți alege cele mai bune oferte pentru furnizarea de gaze de la 1 iulie / Vezi o demonstrație video Potrivit ANRE, clienţii casnici pentru care furnizarea gazelor naturale se face în prezent la preţuri reglementate de ANRE trebuie să identifice oferta de furnizare care corespunde cel mai bine nevoilor lor şi să încheie, până la data de 30 iunie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial.









"Mi se pare o golănie, ca să-i spun tot aşa, pentru că nu poţi să vii în acest program de Gas Programme Release în care tu (furnizorii de gaze, n.r.) nu cumperi gazul la 25 (de lei/MWh, n.r.), dar îl cumperi la 28, la 30 de lei, deci cu mult sub preţul cu care îl cumpărai, şi tu menţii preţul către clientul casnic sau către clientul industrial care îţi este captiv la acelaşi preţ", a declarat joi Virgil Popescu, la B1 TV, potrivit Agerpres Acesta spune că producătorii sunt fraieriți."Dacă nu, am discutat cu Consiliul Concurenţei şi avem modalitate de intervenţie, pe Legea Concurenţei, nu-i vom lăsa ca profitul pe care l-ar putea obţine din diminuarea preţului la gaze, tot pe seama producătorilor, pentru că tot producătorii vor fi cei fraieriţi, de data asta preţul este jos şi n-ai ce să-i faci... Ne vom asigura că acea diferenţă se va regăsi în jos în factură. Avem instrumente pe Legea Concurenţei. Noi am discutat deja cu Consiliul Concurenţei, el urmăreşte foarte bine comportamentul în piaţă al jucătorilor furnizori de gaze, şi vom lua măsuri: vom interveni în Guvern, prin ordonanţă de urgenţă, şi le vom limita adaosurile, dacă vor distorsiona piaţa şi nu vor înţelege că nu poţi să exploatezi acest moment pe seama producătorilor şi a consumatorilor", a spus Virgil Popescu.