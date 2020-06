Electrica, Hidroelectrica și SAPE fac consorțiu pentru a cumpăra CEZ România

"Electrica doreste sa informeze actionarii si investitorii cu privire la faptul ca este in curs de a explora posibilitatea participarii sale, in cadrul unui potential consortiu format impreuna cu Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) si Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., la procedura competitiva organizata de CEZ a.s. pentru vânzarea filialelor sale din România. Electrica va informa in mod prompt actionarii si investitorii in legatura cu orice aspecte privind potentiala participare in cadrul proiectului descris mai sus, ce vor trebui raportate in conformitate cu prevederile legale aplicabile", se arată în anunțul Electrica.







De asemenea, Hidrolectrica are pe ordinea de zi a ședinței AGA din 25 iunie aprobarea depunerii unei oferte angajante pentru grupul CEZ. Tot atunci se vor aproba partenerii cu care Hidroelectrica va forma un consorțiu.







Ce ar putea cumpăra consorțiul? Grupul CEZ din România include compania de distribuție (1,4 milioane portofoliu de clienți, 6.826 GWh de energie electrică livrata în 2018), cel mai mare parc eolian de pe uscat din Europa situat la Fântânele-Cogealac (capacitate instalată de 600 MW, producție de 1.105 GWh in 2018), sistemul hidroelectric din Reșița format din patru lacuri de acumulare și patru micro hidrocentrale (capacitate instalată 22 MW în total, producție de 83 GWh in 2018) și furnizarea de energie electrică și gaze către clienții finali (vânzari de 3.425 GWh în 2018).







Ofertele angajante ar fi trebuit trimise până la finalul lunii aprilie, însă Ordonanța militară 8 din 9 aprilie a blocat procesul de vânzare. Motivul pe care statul român l-a avut în vedere a fost posibila devalorizare a CEZ în cazul apariției unei crize economice. Ordonanța prevedea că vânzarea/cumpărarea de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul Energetic Național, indiferent de forma de proprietate a acestora, este suspendată pe perioada stării de urgență.



Astfel, statul a mai tras de timp.







CEZ și-a manifestat vara trecută intenția de a vinde activele din România, iar în septembrie a lansat o testare de piaţă.





