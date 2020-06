INFOGRAFICE Cum poate fi schimbat furnizorul de gaze și care sunt pașii pentru semnarea unui contract avantajos- recomandări ANRE

Procesul de schimbare a furnizorului este simplu și gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanşarea sau parcurgerea acestuia

Mi-am schimbat furnizorul de gaze. Mai trebuie să plătesc facturile venite de la fostul meu furnizor?















Da. În termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale, fostul furnizor are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de lichidare. În situaţia în care decontul final de lichidare conţine un sold pozitiv, clientul final are obligaţia să achite contravaloarea facturii până la termenul scadent. În situaţia în care decontul final de lichidare conţine un sold negativ, furnizorul are obligaţia să returneze clientului final suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.









Care este procedura de soluționare a plângerilor? Cui mă pot adresa pentru asistență, fără costuri?















Furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a face publice Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, precum şi propria procedură internă. Dacă nu sunteți mulțumit de soluționarea plângerii de către furnizor, vă puteți adresa ANRE.