Modificări pe piața gazelor: Un furnizor va putea vinde oriunde în țară, fără a mai fi obligat să dețină puncte de lucru / Producătorii vor trebui să vândă 40% din gaze pe bursă

Ministrul a mai precizat că o ultimă modificare a fost făcută pentru a pune în acord Legea Offshore, acolo unde exista obligativitatea vânzării a 50% din producție pe piețele centralizate, cu Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale. Producătorii vor avea aceeași obligativitate: cei care extrag gazele din Marea Neagră să comercializeze tot un procent de 40% din gaze pe piața centralizată, dar prin acest Gas Program Release. În acest fel, Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale, cât și Legea Offshore sunt puse în acord și așteptăm cu încrederea scăderea prețului la gazele naturale, începând cu 1 iulie.







În acest sens a fost modificată Legea energiei."Un furnizor de gaze naturale nu putea să vândă gaze decât acolo unde avea, pe o rază de 50 de kilometri, un punct fizic, adică un shop, să-i zicem, un magazin de vânzarea a gazelor naturale. În condițiile în care am văzut în plină pandemie că este vorba de foarte multă digitalizare, de comunicații, de online, practic să împiedicăm un furnizor de gaze naturale din sudul țării să vândă în nordul țării doar dacă acolo are un punct de lucru era o barieră administrativă de nepermis. Astăzi am modificat acest lucru, permițând furnizorilor să vândă oriunde în țară dacă au un punct virtual de informare a clienților", a declarat Virgil Popescu, la finalul ședinței de Guvern de joi.Ministrul a precizat că în acest punct virtual pot fi primite reclamații, sesizări. De asemenea, furnizorul trebuie să facă informare cu privire la prețul mediu de achiziție al gazelor naturale pentru fiecare categorie de client în parte, atât pentru clientul casnic, cât și pentru clientul industrial.Virgil Popescu a mai spus că Executivul a mai aprobat înlocuirea programului de vânzare obligatorie a 50% din producție pe bursă cu Gas Program Release. "Prin acest program o cantitate pe care noi am stabilit-o astăzi în lege, de 40% din producția totală a celor doi producători din care se scade consumul tehnologic și consumul propriu, va fi ofertată la un preț aliniat la prețul european, la prețul de referință al Bursei de la Viena, de acolo pleacă licitația. Practic au fost deja tranzacționări făcute la un preț de 30 de lei, 40 de lei, 50 de lei. 50 de lei în plină iarnă. Un preț care este cu cel puțin 30% mai mic decât prețul reglementat din acest moment", a mai afirmat Popescu.Acesta susține că prin Gas Program Release este legată piața românească de piața europeană, producătorii fiind obligați să aibă o vânzare de 40% din producție pe piața centralizată.Furnizorii trebuie să cumpere pentru clienții casnici cu minimizarea costurilor, transparent, din această piață liberă, din acest Gas Program Release, cantitatea de gaze pe care trebuie să o oferteze clienților casnici."Ultima barieră în calea liberalizării gazelor naturale este că, începând cu anul gazier 2021, piața reglementată de înmagazinare a gazelor nu va mai exista. Va fi, practic, o piață liberă. Am luat astăzi aceste măsuri pentru a definitiva liberalizarea pieței gazelor naturale. Sunt convins că această liberalizare va duce la scăderea prețurilor cu un procent între 10 și 15% și mă aștept ca în perioada imediat următoare, în cursul lunii iulie, sau cel mai târziu la începutul lunii august, acest lucru să se vadă și în facturile cetățenilor", a spus Popescu.