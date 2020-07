Nord Stream 2: Mike Pompeo promite noi sancțiuni

"Ne așteptăm ca cei care participă la acest proiect să fie supuși unei examinări pentru eventuale sancțiuni", a spus secretarul american de Stat, într-o conferință de presă.Președintele american Donald Trump a promulgat la sfârșitul lui decembrie o lege care impune sancțiuni companiilor asociate la construcția Nord Stream 2, apreciind că gazoductul sporește dependența europenilor de gazul rusesc și întărește astfel influența Rusiei.Aceste sancțiuni au fost denunțate de Berlin, principalul beneficiar al Nord Stream 2, și de Uniunea Europeană, care a criticat o "ingerință" americană în afacerile europene.Pompeo a anunțat miercuri că aceste proiect intră de acum sub incidența unei legi adoptate în 2017 de Congresc pentru a "contracara adversarii Americii prin intermediul sancțiunilor" (Caatsa)."Ne alăturăm astăzi vocea noastră celor ale europenilor care sunt îngrijorați de agresiunea rusă", a declarat diplomatul Chris Robinson, însărcinat cu Rusia la departamentul american de Stat.Proiectul gazoductului Nord Stream 2, care a costat până acum 9,5 miliarde de euro, este finanțat jumătate de Gazprom și jumătate de societăți europene: germanii Wintershall și Uniper, anglo-olandezii Shell, francezii Engie și austriecii OMV.Odată terminat, el va permite dublarea livrărilor directe de gaz natural rusesc spre Europa occidentală, pe sub marea Baltică, pentru a ajunge în Germania.Vladimir Putin a afirmat că speră că gazoductul va fi terminat cel târziu la începutul lui 2021, cu un an întârziere față de termenul inițial.