Recompensă pentru șeful de cabinet al ministrului economiei: funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Electrica

"Societatea Energetică Electrica SA informează că, în data de 17 iulie 2020, domnul Valentin Radu a renunțat la funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al companiei, pe care o deținea din decembrie 2018. Valentin Radu va continua să își desfășoare activitatea ca membru al Consiliului de Administrație al Electrica SA", a anunțat Electrica.Potrivit companiei, tot vineri Iulian Cristian Bosoancă a fost ales în funcţia de preşedinte al CA, începând cu data de 18 iulie 2020 și până la data de 31 decembrie 2020.Iulian Cristian Bosoancă este directorul de cabinet al ministrului. De altfel, ambii sunt din Drobeta Turnu Severin.În prezentarea pe care i-a făcut-o Electrica se arată că Iulian Cristian Bosoancă (44 ani) are o activitate de peste 20 de ani în domeniul contabilității. Din anul 2016, este președinte al CECCAR Mehedinți și lector în CECCAR. Este asociat și administrator în cadrul societății Expert Contabilitate & Servicii S.R.L. și în Cabinetul Individual de Expertiză contabilă și judiciară.De 8 ani lucrează și în cadrul unui Cabinet Individual de Mediator, membru al Corpului Mediatorilor din România.Bosoancă a fost membru în consiliile de administrație din diferite companii și este administrator neexecutiv, din data de 29 aprilie 2020, și Membru al Comitetului de Audit și Risc al SE Electrica S.A.Unde a mai fost membru în consiliile de administrație: CAZANELE S.A. in perioada august 2005- septembrie 2006, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mehedinți in perioada mai 2012 – octombrie 2014 și Președinte al consiliului de administrație al SECOM S.A. (societate locală de gestionare a Serviciului de Furnizare Apă și Canalizare, județul Mehedinți) în perioada septembrie 2017 – mai 2018. Din 2018 este Președinte al Asociației Masa Rotundă 2.