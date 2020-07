Fondul Proprietatea îl acuză pe ministrul Virgil Popescu de încălcarea legii guvernanței corporative

Protejarea managementului companiilor de stat împotriva influenței politice și promovarea profesionalismului și a standardelor etice ridicate in conduita de afaceri. Acest lucru va reduce riscurile legate de corupție, întrucât integritatea și reputația sunt criterii cheie în procesele de selecție și evaluare a organismelor de conducere;

Stabilirea și respectarea proceselor și responsabilităților, în ceea ce privește modul de luare a deciziilor, ceea ce va genera predictibilitate și va creste transparența la nivelul companiilor. Pe termen lung, aceste măsuri vor consolida responsabilitatea conducerii față de angajați, acționari și companie;

Stabilirea indicatorilor de performanță pentru organele de conducere, asigurând astfel performanța generală a companiei;

„Este inacceptabil să asistăm la aceleași practici care, cu ani în urmă, au condus Hidorelectrica în insolvență. Membrii Guvernului ar trebui doar să respecte și să asigure cadrul legal în care să se desfășoare în siguranță operațiunile de afaceri, fără a interveni în deciziile managementului. România are o istorie cu politicienii care influențează deciziile de zi cu zi de afaceri ale companiilor de stat, cu consecințe negative grave asupra rezultatelor financiare ale acestora. Avem încredere că această situație nu va deveni un precedent, iar Guvernul va înțelege și va aplica principiile de guvernanță corporativă care asigură companiilor un cadru transparent pentru afaceri, astfel încât să rămână eficiente și profitabile pentru beneficiul economiei și al tuturor cetățenilor", Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments și Manager de portofoliu al Fondul Proprietatea.În trecut, lipsa implementării codului de guvernanță corporativă a dus la rezultate negative pentru multe companii de stat. Un astfel de exemplu este Hidroelectrica, atunci când compania a încheiat contracte de vânzare a energiei electrice pe termen lung în condiții dezavantajoase sau când a fost forțată să achizitioneze energie electrică mai scumpă de la alți producători. Aceste decizii proaste, împreună cu multe altele, au condus la insolvența Hidroelectrica în 2012 și a durat cinci ani până când compania a depășit consecințele negative. Alte exemple mai recente cunoscute sunt: Romgaz, când s-a decis ca firma să acorde reduceri anumitor clienți sau cazul Complexului Energetic Oltenia care a continuat să furnizeze lignit clienților care nu erau capabili sau refuzau să își respecte obligațiile comerciale.Fondul Proprietatea amintește că Hidroelectrica este o companie extrem de valoroasă și un activ unic nu numai în România, ci și în Europa, cu marje de rentabilitate semnificative și un model de afaceri durabil, axat pe producția de energie curată.Astfel, Fondul recomandă Guvernului român ca acționar majoritar să se concentreze pe cel mai important obiectiv de afaceri pentru Hidroelectrica: listarea de succes a companiei în primul semestru al anului viitor, așa cum este planificat. Listarea Hidroelectrica ar fi un reper extrem de important pentru piața de capital locală și pentru întreaga economie, în special în contextul actual.De asemenea, pentru a asigura că OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă este pusă în aplicare în Hidroelectrica și în alte companii de stat, Fondul recomandă în continuare măsuri precum:"Hidroelectrica şi-a pierdut licenţa de furnizor de ultimă instanţă (FUI). Nu poţi să fii FUI dacă nu ai 3.000 de clienţi şi ANRE le-a retras această licenţă în urmă cu câteva luni. Ce companie eşti tu, fără 3.000 de clienţi naţionali?", a spus Popescu.Furnizorul de ultimă instanţă este cel care preia un consumator casnic dacă furnizorul acestuia dă faliment sau nu mai poate livra energie."Oferta pe care o are Hidroelectrica, cu 255 de lei pe MWh, este o bătaie de joc. E doar pe site, nu o promovează, pentru cine este ea, pentru salariaţii lor? Ei nu se duc către oameni să încheie contracte. Să-şi facă un departament de vânzări cum trebuie! Au doar trei oameni la vânzări. Nu au capacitate de facturare? Să-şi ia un soft!", a susţinut oficialul guvernamental.Potrivit acestuia, pentru Hidroelectrica, livrarea de energie către clienţii casnici ar putea fi un business foarte bun. În plus, preţul mic al Hidroelectrica ar putea duce la ieftinirea întregii pieţe.