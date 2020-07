VIDEO Complexul Energetic Oltenia poate deveni o companie viabilă / Ar putea realiza parcuri fotovoltaice de 600 MW - Virgil Popescu

Comisia Europeană a aprobat, în februarie 2020, planurile României de a acorda un împrumut temporar de 251 milioane de euro producătorului român de energie electrică pe bază de lignit, Complexul Energetic Oltenia, aflat în proprietatea statului, care se confruntă în prezent cu dificultăți financiare.









Pe această bază, Comisia a concluzionat că împrumutul pentru salvare este limitat în timp și că efectele sale pozitive depășesc denaturările concurenței cauzate de intervenția publică, în conformitate cu Orientările. Această decizie privind ajutoarele de stat nu pune sub semnul întrebării necesitatea ca România să își îndeplinească obligațiile legale în ceea ce privește calitatea aerului și nu implică nici faptul că Comisia recomandă utilizarea lignitului drept combustibil, având în vedere impactul său negativ asupra calității aerului și asupra climei.





"De la început am fost deschiși și am spus Comisiei Europene că dorim acest ajutor de salvare și apoi să-l transformăm în restructurare. Până la sfârșitul lunii august vom avea planul de restructurare. Nu cred că este cazul de prelungire", a spus ministrul.Acesta crede că CE Oltenia poate deveni o companie viabilă pe termen lung, care să aibă un mix de energie: cărbune, gaz și regenerabile."Chiar discutau să mărească cota de regenerabile, săptămâna trecută, de la 300 să o mărească la 600 MW solar. Eu cred că veți vedea un plan foarte interesant. Vor avea 5 ani de implementare", a mai spus ministrul.CE Oltenia are o capacitate de 3,2 gigawați și generează aproape 25% din electricitatea din România. Normele UE privind ajutoarele de stat, mai precis Orientările Comisiei privind ajutorul de stat pentru salvare și restructurare, le permit statelor membre să sprijine întreprinderile aflate în dificultate, cu condiția, în special, ca măsurile de sprijin public să fie remunerate corespunzător, să fie limitate în timp și ca domeniu de aplicare și să contribuie la îndeplinirea unui obiectiv de interes comun. În cazul de față, Comisia a considerat că împrumutul se limitează la acoperirea nevoilor de lichiditate bine identificate ale întreprinderii.În plus, România s-a angajat ca, după șase luni, să se asigure fie că împrumutul va fi rambursat integral, fie că CE Oltenia va efectua o restructurare cuprinzătoare pentru a restabili viabilitatea pe termen lung, în caz contrar fiind lichidată. Comisia a constatat, de asemenea, că ajutorul contribuie la un obiectiv de interes comun. În acest sens, împrumutul va atenua riscul unui proces de insolvență care ar duce la pierderea potențială a 13 000 de locuri de muncă într-o regiune care se confruntă deja cu niveluri relativ ridicate ale șomajului.