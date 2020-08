Răzvan Nicolescu, despre gazele descoperite de Turcia în Marea Neagră: Companiile turcesti devin si un pretendent la cumpararea afacerilor Exxon Mobil din Romania

Nicolescu mai spune că "prin aceasta descoperire companiile turcesti devin si un pretendent la cumpararea afacerilor Exxon Mobil din Romania".





Însă legislația românească nu permite vânzarea afacerii oricui. Potrivit OUG 27/2020, aprobată cu avizul CSAT, autoritățile române vor putea refuza, din motive de siguranță națională, concesionarea și executarea de operațiuni petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare a unui zăcământ petrolier de către persoane juridice care sunt efectiv controlate de țări terțe Uniunii Europene sau de resortisanți ai țărilor terțe Uniunii Europene.

Orice transfer făcut fără aprobarea Guvernului este lovit de nulitate.

Reamintim că Turcia a anunțat vineri descoperirea celui mai mare zăcământ de gaze naturale "din istoria sa". "Turcia a făcut în Marea Neagră cea mai mare descoperire de gaze naturale din istoria sa", a afirmat Erdogan, într-un discurs la Istanbul, precizând că rezervele sunt estimate la 320 de miliarde metri cubi. Pentru comparație, zăcămintele din zona românească a Mării Negre sunt estimate la 200 miliarde de metri cubi.



Acesta mai afirmă că dacă investițiile românești nu întârziau așa mult din cauza lipsei de asumare a autorităților pentru o soluție de deblocare ar fi putut fi invers, adică România putea deveni un hub."Acum situația pe teren s-a schimbat dupa această descoperire. Lumea se mișcă. Ea, din păcate, nu așteapta “consensul” politic românesc", scrie Răzvan Nicolescu pe contul său de Facebook.Zona este în apropierea perimetrului Neptun, unde a fost descoperit cel mai mare zăcământ de gaze din Marea Neagră din ultimele decenii, în urmă cu opt ani.Americanii de la Exxon și-au manifestat intenția de a-și vinde participația sa de 50% din proiectul Neptun din Marea Neagră. Ar fi intersate mai multe companii de participația de 50% pe care Exxon Mobil o deține în proiectul Neptun de explorare și exploatare a gazelor din Marea Neagră, alături de OMV Petrom. Pe de-o parte ar fi un consorțiu format din compania românească Romgaz, Compania naţională de gaze naturale din Polonia, PGNiG, și OMV Petrom care are drept de preemțiune. Pe de altă parte ar fi și compania rusească Lukoil.Deciziile de investiție în Marea Neagră au întârziat foarte mult din cauza legislației nefavorabile companiilor care dețin licențele. OMV Petrom, care deține licență pentru perimetrul Neptun, alături de americanii de la Exxon, amână de la an la an decizia de investiții. Companiile solicită modificarea Legii Offshore, însă lipsește voința politică. Actualul Guvern spune că vrea modificare prin Parlament, însă doar când va exista consens politic.