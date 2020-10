Detalii din acordul cu SUA pentru construirea reactoarelor de la Cernavodă / ​România va primi o finanțare americană de cel puțin 7 miliarde dolari

Reamintim că Ambasadorul SUA în România Adrian Zuckerman a anunțat că proiectul de la Cernavodă va fi coordonat de AECom și va implica un consorțiu format din companii din S.U.A, România, Canada și Franța.

Faza de parafare reprezintă atingerea unui acord de principiu asupra textului si principalelor elemente ale dezvoltării proiectelor și părților implicate, proiectul de acord urmând a fi transmis Comisiei Europene conform prevederilor Tratatului EURATOM, cooperarea în cadrul acordului fiind subordonată prevederilor naționale, europene și internaționale.

Scopul Acordului Interguvernamental este dezvoltarea programului nuclear civil din România prin asigurarea expertizei tehnice, de reglementare, securitate și siguranță nucleară și, implicit, întărirea securității, diversității, siguranței în exploatare și stabilității energetice și de mediu ale României, obiective asociate și proiectelor de investiții ale SNN, retehnologizarea Unității 1 și extinderea capacitatii CNE Cernavodă.

Acordul acoperă mai multe arii de cooperare, printre care: Proiectul Unităților 3 și 4, retehnologizarea Unității 1, cooperare în diferite domenii, precum reglementare, schimburi între laboratoare de cercetare și universități, pregătire personal, cercetare și dezvoltare.

Adițional proiectelor actuale, Reactoarele 3 și 4 și Retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă, Acordul prevede și cooperarea pe termen lung și foarte lung prin posibilitatea dezvoltării reactoarelor modulare mici în România, pe un amplasament care urmează a fi stabilit, în vederea asigurării în viitor a flexibilității și scalabilității tehnologiilor nucleare.

Tehnologia utilizată în dezvoltarea reactoarelor 3 și 4 va fi CANDU 6, similar celei utilizate în prezent la unitățile 1 și 2.

În ceea ce privește componenta de finanțare, SUA își exprimă interesul ferm în utilizarea Exim Bank, US International Development Finance Corporation și alte instituții finanțatoare aplicabile și disponibile din SUA care să sprijine finanțarea globală a proiectelor.

Secretarul pentru Energie din SUA, Dan Brouillette, și ministrul român al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, au parafat vineri un proiect de acord interguvernamental pentru a coopera la extinderea și modernizarea programului de energie nucleară civilă din România, informează Departamentul pentru Energie. Potrivit acestuia, odată executat formal, acest acord istoric va pune bazele pentru ca România să utilizeze expertiza și tehnologia SUA cu o echipă multinațională pentru construirea unităților 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă și retehnologizarea reactorului 1.

Proiectul de 8 miliarde de euro va fi coordonat de AECom și va implica un consorțiu format din companii din S.U.A, România, Canada și Franța, informează Ambasada SUA în România. AEcom este o mare companie americană de inginerie, care activează în peste 150 de țări, cu venituri de peste 20 miliarde de dolari obținute în 2019.





Adrian Zuckerman spune că este un proiect de 8 miliarde de euro, în care intră și reabilitarea Reactorului 1. De altfel, România va beneficia de cel mare pachet de finanțare primit vreodată.





acționarii Nuclearelectrica au aprobat în ședința AGA încetarea negocierilor cu chinezii de la China General Nuclear Power Corporation pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. A fost concretizată, astfel, intenția Guvernului de a renunța la chinezi și de a analiza alte opțiuni. Pe data de 12 iunie 2020, la solicitarea Ministerului Economiei. Actualul Guvern și-a manifestat intenția de a atrage parteneri americani în dezvoltarea proiectului reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă cu mai multe luni în urmă. Nu va trece mult timp până când vor fi finalizate discuțiile dintre statul român și posibili parteneri pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, a declarat ministrul Economiei Virgil Popescu, într-un interviu acordat în luna iulie pentru HotNews.ro. Acesta a confirmat, practic, că există discuții cu astfel de parteneri. Întrebat atunci dacă acești posibili investitori sunt din Europa sau de peste ocean, ministrul a afirmat că "poate fi un consorțiu euro-atlantic". Reamintim că ambasadorul Adrian Zuckerman a anunțat joi semnarea acestui acord. Este o veste mult așteptată după ce Guvernul a renunțat la parteneriatul cu o companie chineză în privința construirii Reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Ambasadorul a spus că ministrul economiei Virgil Popescu se va întâlni vineri cu Secretarul Departamentului de Energie Brouillette pentru a demara un acord privind implicarea SUA în construirea reactoarelor. Adrian Zuckerman spune că este un proiect de 8 miliarde de euro, în care intră și reabilitarea Reactorului 1. De altfel, România va beneficia de cel mare pachet de finanțare primit vreodată.









Virgil Popescu spune că acordul cu SUA pentru construirea reactoarelor va permite utilizarea expertizei americane, păstrând în același timp tehnologia CANDU 6."Acordul pe care l-am parafat astăzi alături de Secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, Dan Brouillette, ne permite să avem tehnologie și expertiză americană atât pentru Reactoarele 3 și 4, cât și pentru retehnologizarea Unității 1, păstrând tehnologia CANDU 6, în cadrul unui consorțiu mai amplu euro-atlantic, reprezentând țări care fac parte din NATO, și cu sprijin financiar din partea partenerilor implicați".Virgil Popescu mai spune că se creează cadrul unei ample cooperări între România și SUA în domeniul nuclear civil. "În același timp, ne dorim ca pe lângă partenerii americani să îi avem parteneri și pe canadieni și francezi. Dovedim astăzi că se pot obține parteneriate serioase, predicitibile, dacă există voință politică și muncă susținută. Pentru SNN acest parteneriat este deosebit de important în dezvoltarea companiei, care se află pe o traictorie ascendentă, mai ales după ce a intrat în indicii FTSE Russell. Felicit SNN pentru munca depusă până acum și-i încurajez să implementeze, cu responsabilitate, pașii următori”, a mai spus Virgil Popescu.”Separat de acordul parafat, am reușit să identificăm interesul SUA și pentru o componentă de finanțare de 7 miliarde de dolari pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul energetic – inclusiv energie nucleară și gaz natural lichefiat și din domeniul infrastrucutrii – rutieră, cale ferată, depozite de gaze, printr-un Memorandum de Înțelegere cu Exim US", a mai anunțat ministrul.Acesta spuen că au avut întâlniri și cu reprezentanții altor instituții financiare. "De asemenea, la Washington DC, am avut o întâlnire și cu reprezentanții USDFC (The United States International Development Finance Corporation) în vederea posibilității extinderii acestui interes financiar prin implicarea diferitelor instituții de finanțare ale SUA”, a declarat Virgil Popescu.