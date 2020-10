CEZ România a fost vândut către Macquarie / Tranzacția trebuie aprobată și în CSAT

​Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) a anunțat vineri dimineață că un consorţiu condus de către Macquarie European Infrastructure Fund 6 (MEIF6) a ajuns la un acord privind achiziţia portofoliului de active CEZ din România de la ČEZ Group. Termenii acestei tranzacţii nu au fost dezvăluiţi. Finalizarea tranzacţiei depinde de primirea aprobărilor din partea autorităţilor antitrust.







La rândul său, CEZ Group spune că a aprobat vânzarea activelor sale din România către fondurile administrate de Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Documentele tranzacției au fost semnate joi. Încheierea tranzacției va fi supusă aprobării Autorității Europene Antitrust și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării din România (CSAT).







Vânzarea activelor CEZ din România către fondurile administrate de MIRA a fost aprobată de Consiliul CEZ Group la doar 13 luni de la demararea procesului de vânzare. CEZ Group și MIRA au ajuns la un acord de vânzare care privește toate cele 3 segmente de afaceri incluse în tranzacție: distribuția de energie electrică, furnizarea de energie și portofoliul operațional de energie regenerabilă. Cele 7 companii vizate de tranzacție sunt: Distribuție Energie Oltenia, Ovidiu Development, Tomis Team, MW Team Invest, CEZ Vânzare, TMK Hydroenergy Power și CEZ România. CEZ Group rămâne activ în România, concentrându-se pe activitatea de trading de energie (CEZ Trade) și servicii energetice (High-Tech Clima).







Transferul activelor din România face parte din noua strategie a Grupului CEZ de a își retrage activele selectate din anumite țări. Urmând strategia aprobată în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, CEZ Group este în proces de vânzare a activelor sale și în Bulgaria și Polonia.







Reamintim că de activele CEZ a fost interesat și un consorțiu românesc format din Hidroelectrica, Electrica și SAPE, însă oferta financiară a acestuia a fost sub cea avansată de MIRA.







„Companiile CEZ din România au avut adesea iniţiative inovative şi de pionierat îndrăzneţ care au stimulat consolidarea şi dezvoltarea sectorului energetic românesc. Echipa noastră de specialişti de înaltă calificare a atins aceste rezultate prin susţinerea transformării digitale şi urmărirea unei strategii care a pus in centrul atentiei clientul. Odată cu achiziţia de către MIRA, suntem încrezători că vom continua să construim în baza acestor rezultate împreună cu un investitor pe termen lung experimentat care va susţine businessul nostru pe calea progresului”, a spus la rândul său Ondrej Safar, CEO şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al CEZ România.









Cine este MIRA













MIRA este cel mai mare administrator de infrastructură din lume și este parte a Macquarie Group, o companie australiană de top 10 din punct de vedere al capitalizării de piață, arată CEZ. MIRA este un investitor pe termen lung cu o experiență vastă în administrarea infrastructurii esențiale de electricitate la nivel mondial. În prezent, portofoliul său de investiții cuprinde 12.4 GW de capacități de energie regenerabilă și rețele de distribuție a energiei electrice în Australia, Austria, Finlanda, Spania și Statele Unite ale Americii.



În cursă s-a aflat și consorțiul format din companiile germane EON și Allianz. Publicația Financial Intelligence a scris la începutul lui septembrie că MIRA se află pe primul loc în competiție, oferind 1 miliard de euro, pe locul doi s-a situat consorţiul EON - Allianz, iar consorțiul românesc abia pe trei. La începutul lui septembrie, surse din piață puneau la îndoială faptul că MIRA ar putea prezenta garanțiile cerute, având ceva probleme de finanțare, chiar dacă este unul dintre cei mai mari administratori de proiecte de infrastructură din lume.Portofoliul integrat de infrastructură în domeniul energiei constă în 86.665 de km de reţea de distribuţie a energiei electrice la nivel naţional şi operaţiuni de distribuţie de electricitate şi gaz cu 1,4 milioane de conexiuni rezidenţiale şi industriale în sud-vestul României. De asemenea, CEZ este in România unul dintre principalii dezvoltatori şi operatori de proiecte de energie regenerabilă, cu putere totală instalată de 622 MW în parcurile eoliene preponderent terestre, pe care intenţionează să le dezvolte în continuare, arată MIRA.„România este una dintre cele mai dinamice economii ale Europei şi infrastructura sa energetică este critică pentru susţinerea creşterii pe termen lung a ţării şi tranziţia la un nivel scăzut de carbon. Suntem încântaţi să anunţăm această investiţie şi ne dorim să susţinem această activitate în domeniul infrastructurii critice, prin investiţii în electricitate mai constantă, eficientă, sigură şi sustenabilă pentru comunităţile pe care le deserveşte”, a declarat Leigh Harrison, Head of MIRA EMEA.Potrivit propriei prezentări, MIRA administrează operaţiunile şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice din Australia, Austria, Finlanda, Spania şi Statele Unite. MIRA este de asemenea un investitor major în energie curată, administrând investiţii în surse de producere a energiei regenerabile cu o capacitate cumulată de 12,4 GW la nivel mondial, în parcuri eoliene, solare, centrale hidro, geotermice terestre şi maritime, respectiv facilităţi de refolosire a deşeurilor.Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) este unul dintre principalii manageri de active alternative din lume. MIRA a colaborat timp de 25 de ani cu investitori, guverne și comunități pentru a gestiona, dezvolta și îmbunătăți activele pe care se bazează mai mult de 100 de milioane de oameni în fiecare zi. La 31 martie 2020, MIRA gestiona active în caloare de aproximativ 120 de miliarde de euro, care sunt esențiale pentru dezvoltarea durabilă a economiilor și comunităților, incluzând: 151 de companii de portofoliu, ~ 500 de proprietăți imobiliare și 4,8 milioane de hectare de terenuri agricole.MIRA face parte din Macquarie Asset Management, brațul de administrare a activelor Grupului Macquarie, un grup financiar diversificat care oferă clienților soluții de administrare și finanțare a activelor, servicii bancare, de consultanță și risc și soluții de capital pentru datorii, capitaluri proprii și mărfuri. Fondat în 1969, grupul Macquarie are peste 15.800 de angajați și este listat la bursa australiană de valori mobiliare (ASX: MQG).