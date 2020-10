Guvernul analizează posibilitatea ca Romgaz să preia întreaga participație de la Exxon din Marea Neagră

Acesta a spus că polonezii de la PGNiG s-au retras din consorțiul format cu Romgaz și OMV Petrom pentru preluarea participației de la Exxon.Reamintim că americanii de la Exxon și-au manifestat intenția de a-și vinde participația sa de 50% din proiectul Neptun din Marea Neagră. Ar fi intersate mai multe companii de participația de 50% pe care Exxon Mobil o deține în proiectul Neptun de explorare și exploatare a gazelor din Marea Neagră, alături de OMV Petrom. Pe de-o parte se formase consorțiul compus din compania românească Romgaz, Compania naţională de gaze naturale din Polonia, PGNiG, și OMV Petrom care are drept de preemțiune. Dar, așa cum a spus ministrul, din acest consorțiu s-au retras polonezii. Pe de altă parte ar fi și compania rusească Lukoil.Deciziile de investiție în Marea Neagră au întârziat foarte mult din cauza legislației nefavorabile companiilor care dețin licențele. OMV Petrom, care deține licență pentru perimetrul Neptun, alături de americanii de la Exxon, amână de la an la an decizia de investiții. Companiile solicită modificarea Legii Offshore, însă lipsește voința politică. Actualul Guvern spune că vrea modificare prin Parlament, însă doar când va exista consens politic.