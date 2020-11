Companiile energetice de stat și încercările lor eșuate de a cumpăra afaceri. Va sparge Romgaz gheața?

Tot pe piața din Moldova a încercat să intre și Electrica, o companie care nu este majoritar de stat, însă cu statul cel mai mare acționar (48,8%). Însă a eșuat, tranzacția fiind importantă, cu miză mare. În primăvara lui 2019, Electrica și-a manifestat interesul să achiziționeze companiile de distribuție și furnizare din Republica Moldova deținute de grupul spaniol Naturgy. Erau două companii, Red Union Fenosa și GNF Furnizare Energie.







Vezi aici cine este Premier Energy. Potrivit unei anchete Rise Moldova, prin aprilie și-au manifestat interesul și Duet Private Equity LTD, iar în vară a anunțat și EMMA Capital, cea care controlează Premier Energy. În cele din urmă, EMMA Capital (cu participație de 69%), Duet Private Equity LTD și încă o companie din Danemarca au preluat printr-o încrengătură de firme înregistrate în Cipru cele două societăți care asigură circa 70% din consumul de energie din Moldova. Tranzacțiile au fost făcute la prețuri foarte mici: pentru furnizare 6,77 milioane euro, iar pentru distribuție 18 milioane de euro.

După acest șir de eșecuri, va ajunge Romgaz să înregistreze un prim mare succes prin cumpărarea întregii participații deținute de Exxon în Marea Neagră? Va ajunge Romgaz să exploateze gazele aflate la mare adâncime, în perimetrul Neptun, alături de OMV Petrom care deține cealaltă jumătate din participații? Reamintim că în urmă cu un an, americanii de la Exxon și-au manifestat intenția de a-și vinde participația sa de 50% din proiectul Neptun din Marea Neagră.







Până în urmă cu un an, companiile de stat erau obligate de Guvern să vireze sub formă de dividende peste 90% din profituri. Vorbim despre companii cu adevărat profitabile: Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transgaz, Transelectrica. Însă gradul lor de îndatorare era destul de redus, ceea ce le putea permite accesul în marile jocuri. În ultimul an, Guvernul nu a mai dat iama în profiturile acestor companii, mergând pe principiul că acestea trebuie să contribuie, prin investiții, la relansarea economiei. Însă, nu este suficient doar să dețină banii necesari, câtă vreme nu știu cum să-i folosească sau cum să-și aleagă partenerii.A format consorțiu cu o firmă spaniolă, Reganosa, și cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Pentru Transgaz și România în general ar fi reprezentat debutul pe marea piață internațională a achizițiilor, într-o ligă superioară., 457 milioane de euro, iar în aprilie 2018, au pierdut în fața rivalilor de la Snam, Enegas și Fluxys, care au venit cu 535 milioane de euro. Transgaz a privit eșecul ca pe o experiență din care urma să învețe., cu care s-a mândrit mult, însă era o companie lipsită de miză pentru alții: compania de stat din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz. Așa a ajuns Transgaz să se implice în construirea gazoductului Ungheni-Chișinău. Gazoductul a fost finalizat, însă nu este folosit deocamdată. Anul acesta, în august,SRL cu 25% din capitalul său social.. Suma pentru care au fost vândute toate afacerile din România ar fi de circa 1,1 miliarde euro, în timp ce companiile românești care au format un consorțiu, Electrica, Hidroelectrica și SAPE, ar fi oferit trei sferturi din acești bani. Consorțiul românesc s-a plasat chiar pe ultimul loc în cursă, după cei de la EON - Allianz.