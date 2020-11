Creștere spectaculoasă în vreme de pandemie: Profitul net al Electrica, cu 146% mai mare

Potrivit companiei, creșterea EBITDA este determinată în principal de impactul cumulat al evoluției segmentului de furnizare, care a înregistrat o majorare, la nivel de EBITDA, de 130 milioane RON față de nivelul la 9 luni din 2019, îndeosebi pe seama costurilor mai reduse de achiziție a energiei electrice, coroborat cu creșterea veniturilor, și al reversării ajustărilor pentru deprecierea creanțelor incerte la nivel de Grup, în sumă de aproximativ 105 milioane RON, după efectuarea ajustării TVA-ului neîncasat de la clientul Oltchim.Veniturile Grupului Electrica, în primele 9 luni din 2020, s-au ridicat la valoarea de 4.776 milioane RON, reprezentând o creștere de 3,7% față de aceeași perioadă a anului precedent.Pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari cu 4,3%, în contextul creșterii prețurilor de vânzare a energiei electrice pe piața cu amănuntul cu 3,2%, dar și a creșterii veniturilor din certificate verzi, acestea din urmă având impact neutru în marja de furnizare.În ceea ce privește segmentul de distribuție, veniturile au fost cu 2,1% mai mari, în principal ca efect al creșterii tarifelor de distribuție, care a anulat impactul negativ al reducerii cantității de energie electrică distribuite.Costurile consolidate pentru achiziția de energie electrică s-au redus cu 2%, la 2.774 milioane RON, în primele 9 luni ale anului 2020. Această evoluție a fost generată de segmentul de furnizare, prin scăderea cu 2,7% a costului energiei electrice achiziționate pentru activitatea de furnizare, în principal în urma reducerii prețurilor de achiziție a energiei electrice pe segmentul reglementat, reflectând recuperarea sub formă de corecții pozitive, a unor costuri nerecunoscute din achiziția de energie electrică din anii anteriori, când tarifele aprobate de ANRE nu au reflectat în întregime costul efectiv de achiziție a energiei electrice.Efectul favorabil generat de evoluția segmentului de furnizare a fost ușor redus de creșterea costurilor cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea pierderilor în rețea aferente segmentului de distribuție, cu 7 milioane RON, ca urmare a prețului mediu de achiziție a energiei electrice efectiv realizat pentru consumul propriu tehnologic în primele 9 luni din 2020, comparativ cu aceeași perioadă din 2019.Grupul Electrica a distribuit, în intervalul ianuarie - septembrie 2020, aproximativ 12,87 TWh (în scădere cu 3% față de 9L 2019) către un număr de aproximativ 3,8 milioane de utilizatori.În primele 9 luni ale acestui an, Grupul Electrica a furnizat pe piața cu amănuntul aproximativ 6,8 TWh (în scadere cu 0,5% față de 9L 2019) către un număr de aproximativ 3,6 milioane de consumatori.Electrica Furnizare are o cotă de piață de 19,47%. Este lider pe piața reglementată, cu o cotă de piață de 54,20%, iar pe piața concurențială are o cotă de 11,06% (conform raportului ANRE pentru august 2020).