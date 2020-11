Virgil Popescu: Avem deja surplus de gaze în România

Ministrul a mai spus că în urmă cu un an, prețul gazului era 104 lei/MWh, iar astăzi, a ajuns pe bursă, la 61-65 lei/MWh. Potrivit ministrului, liberalizarea a influențat reducerea prețului la gaze."Am anunțat ca liberalizarea prețului la gaze naturale va scădea prețul. PSD-ul spunea că după liberalizare va exploda prețul dar liberalizarea prețului a adus scăderea preturilor iar dacă acum este la jumătate față de anul trecut este datorită abrogarii OUG 114, programului Gas Release astfel încât în România în momentul de față pentu prima data au scăzut importurile de gaze naturale", consideră Virgil Popescu.Acesta a mai spus că după 6 decembrie, adică după alegeri, va fi modificată Legea Offshore astfel încât să fie un câștig pentru România și pentru investitori."Ne-am propus în Programul de guvernare deblocarea investițiilor în Marea Neagră și da, o vom face. Pentru acest lucru a fost nevoie de abrogarea OUG 114, am făcut acest lucru, de modificarea Legii Offshore, am făcut parțial acest lucru: am ridicat obligativitatea de vânzare pe piața centralizată a jumătate din producția offshore și am introdus gaz release. Dacă este nevoie aștept după 6 decembrie un parlament care să modifice Legea Offshore astfel încât să fie un câștig pentru România și pentru investitori", a precizat Virgil Popescu.