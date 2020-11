AIK Energy nu mai poate furniza gaze, iar clienții săi au fost preluați automat de altă firmă / Ce se întâmplă cu acești consumatori

AIK a intrat în urmă cu doi ani pe piață, importând masiv gaze. În doar un an de la intrarea pe piața gazelor, AIK a ajuns la o cifră de afaceri de 179,4 milioane lei. În urmă cu un an, a preluat o altă firmă nou intrată pe această piață, Valahia Gaz SRL, care ajunsese în scurt timp cel mai mare importator de gaze din România. De altfel, autoritatea de reglementare din România și cea din Ungaria au avut o investigație comună asupra activității acestei firme. AIK Energy este o filială a AIK Energy LTD Londra. Printre cei care controlează compania se află Natalia Niță (Rybchenko), de naționalitate rusă. În perioada 2000 - 2007 a fost manager la Lukoil.





HotNews.ro a mai scris despre AIK Energy aici.

AIK și-a informat clienții că începând cu 18 noiembrie, "pe fondul unor limitări de ordin tehnic și logistic", au fost preluați automat de furnizorul de ultimă instanță desemnat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei."În concret, furnizarea gazelor naturale este prestată de către un nou furnizor - Premier Energy- iar activitatea de furnizare a gazelor naturale către locul dumneavoastră de consum va avea loc în continuare fiind efectuată fără întrerupere, cu respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță și fără a fi necesară încheierea în acest sens a unui nou contract cu furnizorul de ultimă instanță", se arată în informarea AIK Energy către consumatori. Aceștia urmează să primească gaze la tarif reglementat.AIK Energy este în incapacitate de plata în urma blocării conturilor de către mai multe bănci. Asociația Energia Inteligentă spune că toți clienții acestuia să nu rămână fără gaze în plină iarnă, conform legislației în vigoare se prevede să existe un Furnizor de Ultimă Instanță (FUI) numit de Autoritatea Națională de Reglmentare în Domeniul Energiei, care urmează să livreze gaze naturale timp de 3 luni. În acest timp, consumatorii trebuie să își caute un alt furnizor de gaze.Prețul pe care îl vor plăti consumatorii la gaze la noul furnizor – FUI, dacă clientul este din partea de sud a țării, este de 106,23 lei/MWh în luna noiembrie 2020, probabil circa 109 lei/MWh în luna decembrie 2020 și probabil circa 111 lei/MWh, în luna ianuarie 2021, prețuri fără TVA, spune Asociația Energia Inteligentă.Potrivit acesteia, un consumator care a încheiat contract cu AIK în luna iunie 2020, are un contract un preț de circa 112 lei/MWh. Astfel, în perioada următoarelor 3 luni, consumatorii casnici care au fost notificați de AIK de rezilierea contractului, probabil vor avea un preț mai bun decat îl aveau la AIK și vor avea de câștigat.Asociația Energia Inteligentă spune că în momentul de față, prețurile la gaze sunt sub 100 lei/MWh, astfel încât se poate obține pentru următoarele luni un preț mai mic decât cel avut în contractul cu AIK.