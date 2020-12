Discuții cu finanțatori americani / Romgaz se află în negocieri pentru preluarea pachetului Exxon din Marea Neagră

​Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a avut miercuri o întâlnire de lucru cu o delegație a Eximbank USA, condusă de preşedintele Eximbank USA, Kimberly Reed. La această întâlnire au participat și Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București și Adrian Constantin Volintiru, CEO Romgaz. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre sprijinul pe care România îl poate primi pentru a începe să extragă gaze din Marea Neagră. Romgaz se află în negocieri pentru preluarea pachetului Exxon și, odată cu deblocarea investițiilor în Marea Neagră, România are șanse să devină cel mai mare producător de gaze și energie din Europa, informează Ministerul Economiei.





Reamintim că americanii de la Exxon și-au manifestat intenția de a-și vinde participația sa de 50% din proiectul Neptun din Marea Neagră.

Președintele Romgaz, Adrian Volintiru, a vorbit și despre intenția Romgaz de a construi o fabrică de methanol. Pentru acest plan, Romgaz are nevoie fie de un investitor pentru construirea fabricii, fie de un un partener alături de care să investească în producerea de metanol.Această întâlnire vine în continuarea vizitei pe care ministrul Economiei a avut-o în SUA, în luna octombrie, în cadrul căreia Guvernul României şi cel al Statelor Unite au parafat un acord interguvernamental privind dezvoltarea reactoarelor 3 şi 4 şi retehnologizarea reactorului 1 și semnarea memorandumului de înţelegere cu Eximbank privind dezvoltarea de proiecte în domeniul energiei și infrastructurii rutiere.Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, a subliniat importanța securizării independentei energetice a României și a adăugat că vizita în România a preşedintelui Eximbank U.S., Kimberly Reed, evidențiază angajamentul Statelor Unite față de țara noastră.Kimberly Reed a precizat că intenţia Exim U.S. este de a sprijini investiţii strategice în România şi de a asigura linii de finanţare de aproximativ 7 miliarde de dolari. Președintele Eximbank a spus că bazele dezvoltării proiectelor din domeniul energetic au fost puse prin Memorandumul de Înţelegere cu Exim U.S., semnat la Washington."Avem un istoric bun împreună și dorim să vă fim de ajutor în continuare, următoarele luni." a declarat Kimberly Reed, Președinte EXIM Bank. De asemenea, aceasta a precizat că Eximbank U.S. este pregătită să acorde finanțare și pentru alte proiecte, însă partea română trebuie să aplice, iar dacă proiectele depuse se încadrează în standardele cerute, se semnează o colaborare sau un acord între părți, precum cel semnat în luna octombrie cu ministrul Virgil Popescu pentru Cernavodă.În cadrul vizitei în România, delegația Eximbank US s-a întâlnit marți cu CEO Nuclearelectrica, la centrala de la Cernavodă, pentru a discuta despre realizarea proiectului reactoarelor 3 şi 4, iar miercuri, Kimberly Reed a avut întâlniri cu Nicolae Ciucă, Premierul interimar, la Palatul Victoria și cu ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Virgil Popescu.”Relația de cooperare România - SUA a cunoscut astăzi o nouă etapă de dezvoltare. Am semnat în prezența premierului interimar Nicolae Ciucă, a Excelenței Sale Ambasadorul SUA în România Adrian Zuckerman, Kimberly REED, Președinta EXIM Bank SUA și a vicepremierului Raluca Turcan, acordul interguvernamental extins care permite cooperarea în ceea ce privește domenii de importanță pentru România, cum ar fi proiectul Unităților 3 și 4 ale Centralei Nuclearo-electrice de la Cernavodă, retehnologizarea Unității 1, precum și cooperare pe diverse paliere în domeniul nuclear civil din România. Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect important pentru România”, a declarat ministrul Economiei.Reamintim că România și SUA au parafat în luna octombrie un acord interguvernamental pentru construirea Unităților 3 și 4 ale Centralei de la Cernavodă, pentru retehnologizarea Unității 1 și pentru cooperare pe diverse paliere în domeniul nuclear civil din România.Pe lângă acest acord, mai există un memorandum de înțelegere cu EXIM US (Banca de Export-Import a SUA) pentru o finanțare de 7 miliarde de dolari pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul nuclear, dar si alte domenii.În urmă cu câteva luni, Guvernul Orban a renunțat la chinezii de la CGN pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.