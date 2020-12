INFOGRAFICE Cum poți alege cea mai bună ofertă de furnizare a energiei electrice- Recomandările ANRE

Cum știu care este oferta cea mai bună?





În vederea luării unei decizii privind alegerea furnizorului de energie electrică cu care clientul final doreşte să încheie un nou contract, recomandăm să se analizeze atât oferta de preţ, cât şi condiţiile asociate preţului de furnizare a energiei electrice din oferta furnizorului, care pot fi diferite de la un furnizor la altul (existența unei componente fixe stabilită în lei/zi sau lei/lună, termenul de plată al facturii, modalitatea de plată, f recvenţa emiterii facturii şi modalitatea de transmitere a acesteia, modalitatea de transmitere/ preluare a indexului contorului, comisioane de încetare a contractului etc.).De asemenea, recomandăm să se analizeze cu mare atenţie ofertele disponibile pe piaţă înainte de a lua o decizie finală, atât din punctul de vedere al preţului de furnizare, cât şi al celorlalte condiţii comerciale, clientul având libertatea de a alege oferta care i se potriveşte cel mai bine.











Ce informații ar trebui să solicit unui potențial furnizor, înainte de încheierea unui contract de furnizare?





Prețul rămâne același după semnarea contractului sau poate varia?





Care este procedura pe care trebuie să o parcurgă furnizorul înainte de a modifica prețul de furnizare?





Ce se întâmplă dacă nu semnez un nou contract până la data de 31 decembrie 2020?





Care este perioada maximă de valabilitate pentru care se poate încheia un contract de furnizare? Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată.





Cum schimb furnizorul de energie electrică?





Cât mă costă schimbarea furnizorului?





La schimbarea furnizorului există vreun risc de deconectare?





În ceea ce priveşte contractarea şi condiţiile de furnizare a energiei electrice, clientul casnic are relaţii cu furnizorul, iar la rândul său furnizorul are relaţii conexe cu operatorul de distribuţie referitoare la derularea contractului de furnizare a energiei electrice. În aceste condiţii, opţiunea clientului casnic este de a schimba doar furnizorul, instalaţia de alimentare cu energie electrică la care este racordat locul de consum rămâne aceeaşi şi implicit operatorul acesteia rămâne neschimbat, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alege şi cu care încheie un contract aferent furnizării energiei electrice în regim concurenţial sau de serviciu universal. În consecință la schimbarea furnizorului nu există niciun risc de deconectare.







Mi-am schimbat furnizorul de energie electrică. Mai trebuie să plătesc facturile venite de la fostul meu furnizor?







DA. În termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a energie electrice, vechiul furnizor are obligaţia de a transmite clientului casnic factura cu decontul final. În situaţia în care decontul final conţine un sold pozitiv, clientul casnic are obligaţia să achite contravaloarea facturii până la termenul scadent. În situaţia în care decontul final conţine un sold negativ, furnizorul are obligaţia să returneze clientului casnic suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Furnizorii au obligația să achiziționeze energie electrică cu prioritate pentru clienții casnici?





Care este procedura de soluționare a plângerlor? Cui mă pot adresa, fără costuri?







Pe lângă marii furnizori, ENEL, CEZ, E.ON, Electrica, Tinmar, există pe piață alte zeci de firme mai mici. De exemplu, de curând, producătorul de energie Hidroelectrica a intrat pe piața furnizării energiei către consumatorii casnici.Prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici nu vor mai fi reglementate de către ANRE. În aceste condiții clienţii casnici potsă beneficieze în continuare de serviciu universal rămânând la furnizorul de ultimă instanță cu care au încheiat contract, la preţul din oferta de serviciu universal a acestuia sau să opteze pentru oferta de serviciu universal a unui alt furnizor de ultimă instanţă;să identifice o ofertă de furnizare în regim concurențial care corespunde cel mai bine nevoilor lor şi să încheie, un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențialPentru efectuarea unei analize comparative a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, se poate accesa aplicația: ""(disponibilă pe www.anre.ro , App Store și Google Play).Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de energie electrică, dintre cei licențiați de către ANRE, care activează pe piaţa cu amănuntul de energie electrică, această activitate nefiind limitată la o anumită zonă geograficăRecomandăm clienţilor finali să citească atent tot contractul. Condițiile contractuale trebuie să fie echitabile, iar contractul nu trebuie să creeze un dezechilibru între drepturile și obligațiile clienţilor finali și cele ale furnizorilor. O atenţie deosebită trebuie acordată clauzelor referitoare la:preţul energiei electrice, fix sau variabil, inclus în preţul de furnizare; facturarea unei componente fixe stabilită în lei/zi sau lei/lună;perioada pentru care urmează a se aplica preţul menţionat în ofertă;perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract;comisioane de încetare a contractului înainte de ajungerea la termen a acestuia;termenele, modalităţile şi condiţiile privind plata facturilor;modalităţi de transmitere a facturii şi a documentelor anexate acesteia;drepturile şi obligaţiile părţilor;condiţiile privind reînnoirea/prelungirea/rezilierea/ denunţarea unilaterală anticipată a contractului de furnizare;garanţiile solicitate, după caz.Acest lucru depinde de tipul preţului prevăzut în contractul de furnizare încheiat. Unele contracte vor permite variaţii ale preţului energiei electrice – o clauză contractuală care permite o ajustare a acestui preţ de către furnizor ar trebui să respecte cerinţele de bună credinţă, de echilibru şi de transparenţă, astfel încât să creeze posibilitatea de a prevedea, pe baza unor criterii clare şi inteligibile, eventualele modificări ale preţului energiei electrice care se reflectă în preţul de furnizare. Alte contracte vor fi încheiate cu un preţ fix al energiei electrice pe o perioadă determinată – preţul specificat trebuie să rămână neschimbat pentru acea perioadă de timp, conform prevederilor contractuale.Preţul energiei electrice nu este reglementat de ANRE şi poate fi negociat cu furnizorul.Tarifele pentru serviciile de transport, de sistem şi de distribuţie ale energiei electrice necesare pentru alimentarea locului de consum al clientului casnic rămân în continuare reglementate de ANRE şi nu pot fi negociateFurnizorul de energie electrică are obligaţia să notifice clientului casnic, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare/completare a clauzelor contractuale şi orice majorare a preţului practicat, precizând motivele, condiţiile şi amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp util, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, precum şi să informeze clientul casnic, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa unilateral, în mod gratuit, contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii. Clientul casnic are dreptul să denunţe unilateral contractul cu notificarea furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte de data încetării acestuia, în mod gratuit, în situaţia în care nu acceptă modificările/ completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor.Recomandăm tuturor clienților finali să solicite furnizorului condiţiile de modificare a preţului înainte de a semna un contractÎn situaţia în care clientul casnic nu încheie până la data liberalizării, respectiv până la data de 31 decembrie 2020, un nou contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial cu orice furnizor sau în regim de serviciu universal cu un furnizor de ultimă instanță, furnizarea energiei electrice va fi asigurată de către furnizorul de ultimă instanță actual în mod automat şi după data de 1 ianuarie 2021, până la data încheierii unui contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial sau în regim de serviciu universal.Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a transmite în cursul lunilor decembrie 2020 şi ianuarie 2021, clienţilor casnici din portofoliu, atât oferta de serviciu universal, cât şi cel puţin o ofertă concurenţială.Clienţii pot alege până la data de 31 ianuarie 2021, dintre ofertele transmise, oferta cea mai convenabilă.În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal trebuie să luați legătura cu furnizorul de ultimă instanță cu care doriți să încheiați contractul și să solicitați încheierea acestuia.În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor concurențial, luaţi legătura cu unul dintre furnizorii de energie electrică şi negociaţi condiţiile comerciale şi preţul de furnizare sau acceptaţi o ofertă-tip publicată de către furnizorul ales.După ce conveniţi cu furnizorul nou asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului de furnizare, încheiaţi cu acesta contractul de furnizare a energiei electrice, cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării unilaterale a contractului încheiat cu furnizorul actual.Odată cu încheierea contractului cu noul furnizor, completaţi şi depuneţi notificarea privind schimbarea furnizorului, prin care acesta este împuternicit să transmită notificările necesare operatorului de reţea şi actualului furnizor.Responsabilitatea stabilirii index-ului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine operatorului de distribuţie la care este racordat locul de consum. Acesta convine şi consemnează, împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului din ziua în care furnizorul nou începe să vă furnizeze energia electrică. Vă recomandăm să citiţi şi să notaţi şi dvs. index-ul contorului de energie electrică în ziua respectivă.Toţi clienţii finali de energie electrică au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării. Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică nu implică modificări de ordin tehnic.Trecerea unui client casnic de la un furnizor de ultimă instanță la un alt furnizor nu implică costuri suplimentare. Procesul de schimbare a furnizorului este simplu şi gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanşarea sau parcurgerea acestuiaAtragem atenția că furnizorii de energie electrică au obligația conform legii să achiziţioneze energie electrică astfel încât să asigure acoperirea consumului clienţilor săi, cu prioritate pentru clienţii beneficiari ai serviciului universal din portofoliul propriu şi nu au dreptul să utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare în relaţia cu clientul final, nerespectarea acestor obligații fiind sancționată conform legii cu amendă între 5-10% din cifra de afaceri anuală.Furnizorii de energie electrică au obligaţia de a publica propria procedură internă de soluţionare a plângerilor, elaborată în conformitate cu prevederile Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2015. Dacă nu sunteţi mulţumit de soluţionarea plângerii de către furnizor, vă puteţi adresa ANRE.